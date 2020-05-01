Олег Николаев возложил цветы к Вечному огню у Монумента Славы

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Несмотря на ситуацию с коронавирусом от этой традиции решил не отказываться и отдать дань памяти тем, кто отстоял свободу родной земли, ценой своей жизни одержал Победу над фашизмом», – отметил врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев.

Из-за действующего режима самоизоляции церемония возложения прошла в ограниченном формате с соблюдением необходимых мер защиты.

Вместе с руководителем региона цветы в мемориальном комплексе «Победа» возложил главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров.

Затем это сделали представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководители Государственного Совета Чувашской Республики и парламентских фракций, заместители Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, руководители города Чебоксары, ветераны боевых действий в Республике Афганистан и участники контртеррористических операций по установлению конституционного порядка на Северном Кавказе.

Опубликовано: 9 мая 2020 г.


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