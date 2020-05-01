94 километра трассы «Европа – Западный Китай» пройдут по территории Чувашии

Строительство скоростной автомобильной дороги «Москва — Нижний Новгород — Казань» в составе создаваемого международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» — это один из перспективных инвестиционных проектов для Чувашии. Об этом врио Главы Чувашии Олегу Николаеву доложил министр строительства республики Владимир Осипов, представляя стратегию развития транспортной отрасли на ближайшие 5 лет.

Сейчас государственная компания «Российские автомобильные дороги» ведет предпроектные работы, разрабатывает проекты планировки и межевания территории, а также проводит инженерные изыскания по оси будущей трассы на территории Чувашии. Подрядчиком выступает АО «Союздорпроект».

Скоростная автомобильная дорога проляжет через шесть мунциипалитетов республики. Это территории, входящие в состав Шумерлинского, Вурнарского, Ибресинского, Комсомольского, Канашского и Янтиковского районов. Их власти сформировали реестр требований к скоростной автомобильной дороге. Это поможет защитить интересы районов, на территории которых будут строить магистраль.

Протяженность объекта в Чувашской Республике составит ориентировочно 94 км. Общая протяженность автодороги «Москва — Нижний Новгород — Казань» категории 1Б составит 729 км, трасса будет с четырьмя полосами движения (по две в каждую сторону). Расчетная скорость движения по автомагистрали составит 120 км/час. Строительство разделено на четыре этапа, полностью трассу сдадут к 2027 году.