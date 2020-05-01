«…Сегодня можно и поплакать…». История республики на страницах «СЧ»

30 лет назад — 28 апреля 1990 года

Ветеранов Чувашии на параде в Москве, посвященном 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, выпала честь представлять Геннадию Власову и Александру Табакову. Оба они принимали участие в Параде Победы 24 июня 1945 года.

«Недавно их вновь пригласили в Москву. Нет времени на расспросы. Последняя примерка формы. Теперь осталось надеть боевые ордена и медали. А потом они выезжают в Куйбышев. Там их ожидает врачебный осмотр, занятия на военном плацу. Хоть и чувствуется в них выправка солдатская, однако не помешает лишний раз пройтись под звуки марша, как говорится, тряхнуть стариной. Впрочем, что может быть дороже сердцу фронтовика!

Л. Васильев».

Фото И. Никифорова

75 лет назад — 10 мая 1945 года

Города и села Чувашии празднуют долгожданную Победу. Украшены улицы и площади, играет музыка, люди делятся друг с другом радостной вестью, поют, обнимаются. Проходят торжественные митинги.

«Раннее утро 9 мая. Центральная площадь столицы Чувашии украшена флагами, портретами вождей, кругом — толпы празднично одетых людей, везде веселые, радостные лица.

— Наконец-то! — восклицает пожилой рабочий, обнимая и целуя своего товарища по работе, — дождались мы великого дня победы. <…>

И народ на площади ликует. Здесь нет людей незнакомых — все дети одной матери — Родины. И радость всеобщая. Кругом объятья, смех, ликующие песни. Школьницы, взявшись за руки, идут по площади, поздравляя каждого с победой. <…>

Когда радио еще раз повторило радостное сообщение, словно огромная стая голубей, вспорхнули и залили площадь рукоплескания и крики «ура», заглушив победные гудки предприятий города и торжественные звуки государственного гимна. <…>

Старичок подходит к незнакомому инвалиду-орденоносцу:

— У меня такой же сынок на фронте. Скоро вернется домой. — И, украдкой вытирая слезы, добавил: — Вы уж извините, что я плачу…

— Ничего, папаша, сегодня можно и поплакать. Я на фронте, истекая кровью, не плакал, а сейчас не могу — душит горло слеза.

Вал. КАШИН».

60 лет назад — 10 мая 1960 года

Конец июня 1944 года. Наши войска форсировали Днепр и с боем овладели городом Могилевом. В этой операции, получившей впоследствии название Могилевской, принимал участие бывший плотник из Чебоксар Андрей Рогожников. За наведение переправы через Днепр он получил звание Героя Советского Союза. Андрей Михайлович был командиром взвода саперов, и их руками уже были воздвигнуты десятки мостов, но через небольшие речушки. А тут поступила команда всего за 36 часов построить мост через Днепр, с глубиной около 3 метров и шириной 90 метров в самом узком месте.

«Под надрывный аккомпанемент разрывов саперы наводили плавучий мост. Среди них, по грудь в воде, оглохший от грохота, работал сержант Рогожников.

Не все могут без боязни смотреть смерти в глаза. И когда из тучи со злобным воем вынырнули «юнкерсы», саперы залегли. Взрывной волной сорвало только что сделанный пролет моста. <…>

— Пролет уплывает! — пронесся тревожный возглас. И тогда саперы увидели, как поднялся их командир, прыгнул в воду, нечеловеческим напряжением мышц задержал плывущие бревна и под огнем скрепил их скобами. Через 24 часа, пошатываясь, с ввалившимися глазами, опровергнув все существующие законы мостостроения, сержант Рогожников докладывал о завершении работ. Когда по колеблющемуся настилу на ту сторону ринулись танки, он уже не видел. Он спал беспробудным сном насмерть уставшего человека. <…>

С тех пор прошло 15 лет. Андрей Михайлович Рогожников вернулся к мирному труду. Бывший сапер стал помощником директора по хозяйственной части Чебоксарского технического училища.

Ю. Кошкин».

20 лет назад — 4 мая 2000 года

Каждый второй журналист республики, ушедший на фронт, не вернулся с войны. «Советская Чувашия» хранит память о своих погибших сотрудниках. Один из них — Борис Шашков, уроженец Цивильска. Перед войной он окончил Харьковскую школу летчиков и получил назначение под Смоленск, в 42-ю авиадивизию дальнего действия, где служил в одном полку с Николаем Гастелло и Федотом Орловым.

«…И вот 22 июня 1941 года. Вероломно напав на нашу страну, рванулись на восток бронированные фашистские полчища. Вместе с боевыми друзьями повел на врага свое звено и Б. Шашков. Боевая задача — нанести бомбовый удар по вражеской танковой колонне…

Во фронтовом корреспондентском блокноте бывшего редактора дивизионки Г. Грабченко сохранилась запись: «22 июня. Аэродром. 17 часов 25 минут. Беседую с только что возвратившимся из боевого задания командиром эскадрильи Калиниченко. Говорит, отворачиваясь от меня, видно, боится, что не сдержит слез:

— Остался там, не вернулся Боря Шашков… В первый день войны он показал, как надо воевать, бить фашистов…»

В редакцию прибежал Николай Гастелло:

— Неужели правда, что случилось с Борисом? Ну, сволочи, поплатятся они за него!

Так безвременно, в первый же день войны погиб чувашский парень, храбрейший военный летчик, талантливый журналист и двуязычный поэт.

В. Сорокин,

ветеран советской печати».

Рубрика «Машина времени» публикуется в рамках проекта «Сто лет республике», направленного на информационную поддержку подготовки и празднования столетия Чувашской автономии, популяризацию знаний об истории Чувашии и ее сегодняшнем дне и выходящего при поддержке Мининформполитики республики.