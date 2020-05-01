Радиолюбители Чувашии получили специальный позывной сигнал «Россия Победа 75 Тыл Фронту» (RP75TF)

С этим позывным они, так же как и другие российские коротковолновики, участвуют в акции Мемориал «Победа-75», организованной Союзом радиолюбителей России при поддержке редакции журнала «Радио». Вместе с жителями нашей страны, кстати, подключились к акции и радиолюбители из Казахстана, Белоруссии и Болгарии. До 9 мая в эфире на КВ и УКВ диапазонах будут звучать сигналы морзянки. Радиолюбители Чувашии, находящиеся дома в самоизоляции, выйдут на связь с коллегами и поздравят их с Днем Победы, расскажут им о республике, о ее героях, прославившихся в Великую Отечественную войну. А после праздника самые активные коротковолновики получат диплом «Победа-75», учрежденный Союзом радиолюбителей России.
Опубликовано: 8 мая 2020 г.
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