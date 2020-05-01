Чувашия присоединилась к песенному марафону «Наш День Победы»

«Приближали, как могли…»

Знаменитая песня «День Победы» композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова прозвучала на чувашском языке. Республика стала участницей юбилейного песенного марафона, посвященного 75-летию Победы.

Напомним, масштабная патриотическая акция «Наш День Победы» проводится по инициативе полпредства Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Старт марафону 25 апреля дала Мордовия, эстафету у нее приняла Марий Эл, а затем подключились Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Самарская область и так далее. То есть каждый день представители одного из регионов округа включаются в песенный марафон, исполняя знаменитую песню «День Победы» на родном языке.

На чувашском «??нтер? кун?» прозвучал 6 мая: клип на легендарную композицию показали в эфирах телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», а также в социальных сетях. Знаменитую песню перевел народный поэт Чувашии Юрий Семендер. Видеоролик записан еще до самоизоляции в Мемориальном комплексе «Победа», в Музее воинской славы и во Дворце культуры тракторостроителей. В съемках участвовали солисты театра оперы и балета, филармонии, популярные исполнители и хоровые коллективы республики. Если кто-то пропустил показ клипа по телевизору, его, а также ролики на других языках народов ПФО можно найти в интернете по хэштегам #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды.

Марафон «Наш День Победы» продлится до 8 мая. А в День Победы 14 регионов сольются в один большой хор: зрители увидят итоговый видеоклип, смонтированный из куплетов всех участников акции.

Фото Валерия Львова:

В записи видеоролика приняли участие известные исполнители эстрадной и классической музыки Алексей Московский и Маргарита Финогентова.