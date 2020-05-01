Прибывающие из-за границы жители Чувашии едут в «Лесную сказку» на двухнедельный карантин

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Двое жителей Чувашии вернулись домой из Турции. В ночь с 5 на 6 мая чартерным рейсом из Антальи они вместе с другими российскими туристами прилетели в Уфу, а оттуда на автобусе приехали в санаторий «Лесная сказка» в Моргаушском районе. Здесь, как и другие граждане, отдыхавшие за границей, «возвращенцы» из Турции отбудут двухнедельный карантин.

Чуть раньше в «Лесной сказке» на время поселились трое наших туристов из Германии: 4 мая их доставили в Казань из Берлина, а затем также на автобусе привезли в Чувашию.

Как сообщают в Мининформполитики республики, с учетом новых данных на 6 мая за пределами страны находились 244 жителя Чувашии, в том числе 30 несовершеннолетних. Наибольшая часть туристов остается в Таиланде, Индии и США.

Опубликовано: 7 мая 2020 г.


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