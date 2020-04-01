Поздравления с праздником Весны и Труда

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай был и остается одним из самых любимых праздников, символизирующих труд и созидание.

Все, чем по праву гордится Чувашия — это результаты достижений сотен тысяч ее жителей. В этот день мы чествуем тех, кто своим трудом, талантом и мастерством создает основу для позитивных перемен.

Сегодня республика стоит на пороге новых свершений, решает важные экономические задачи, которые должны определить жизнь в регионе на годы вперед. Нам предстоит реализовать крупные проекты в промышленном производстве и сельском хозяйстве, построить новые дороги, жилье, детские сады и школы, формировать современную инфраструктуру для работы и жизни. Все поставленные задачи мы можем решить только вместе. Убежден, трудолюбие жителей региона, наше единство и верность трудовым традициям позволят достичь намеченных целей!

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в труде!

Врио Главы Чувашской Республики

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай — это время пробуждения и обновления природы, ему искренне радуемся все мы. Это праздник всех людей труда, их сплоченности и солидарности во имя дальнейшего поступательного развития нашего Отечества — России и родной Чувашии, во имя мира на земле.

Однако нынче ситуация с эпидемией коронавируса привела к серьезным трудностям во всем мире, в том числе, и у нас в России. В целях борьбы с данной инфекцией, преодоления ее негативных последствий руководством страны и нашей республики приняты все необходимые меры, и они реализуются. Народ наш всецело поддерживает эти усилия. Так что обязательно наступит время, когда с пандемией будет покончено.

От души желаю вам, дорогие земляки, самого главного — здоровья, благополучия и, несмотря ни на что, весеннего настроения, силы духа, оптимизма.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации НИКОЛАЙ МАЛОВ

Уважаемые жители республики! Дорогие земляки!

Искренне поздравляем вас с праздником Весны и Труда — Днем международной солидарности трудящихся!

Первомай — это символ обновления и надежд, солидарности всех, кто борется за интересы людей труда и за социальную справедливость. Мир, труд, уважение друг к другу — это ценности, над которыми не властно время. Сегодня очень важно сохранить добрые традиции, заложенные многими поколениями, и воспитать в наших детях любовь и уважение к людям труда, чувство долга и ответственности.

В нашей республике живут и работают настоящие труженики. Выражаем вам свою признательность за добросовестный труд, за любовь к родной земле, за вашу поддержку и доверие. Слова особой благодарности мы адресуем ветеранам труда. Во многом благодаря усилиям наших отцов и дедов, которые заложили мощную материальную базу, сегодня наша республика имеет большой потенциал для дальнейшего развития. Предстоит серьезная работа по дальнейшему укреплению экономики, развитию промышленности, сельскохозяйственного производства, малого и среднего бизнеса, решению проблем в социальной сфере. Пусть этот прекрасный праздник, несмотря на временные трудности, связанные с распространением по всему миру коронавирусной инфекции, придаст нам оптимизма и уверенности в собственных силах, станет началом позитивных перемен.

От всей души желаем вам, вашим близким и родным крепкого здоровья, счастья и благополучия, вдохновения и сил для осуществления планов и начинаний!

С уважением депутаты Государственной Думы

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ и ИГОРЬ МОЛЯКОВ

Уважаемые жители Чувашской Республики!

От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай является любимым праздником у многих поколений, и уже на протяжении долгих лет символизирует трудовую солидарность и весеннее обновление.

Труд — основа благосостояния всей страны, его значение в нашей жизни сложно переоценить. Счастлив тот человек, который нашел свое место в жизни, ведь на самом деле секрет успеха прост — нужно любить свою работу и вкладывать в нее частичку души.

Особую благодарность хочется выразить всем тем, кто в сегодняшних непростых условиях не прервал свою трудовую деятельность и продолжает работать для поддержания и стабилизации экономики страны.

Конечно же, искренне поздравляю весь трудовой коллектив ГК «АККОНД», работников торговой сети, тружеников села, которые, несмотря ни на что, трудятся изо дня в день, чтобы на столах наших граждан всегда были любимые продукты.

Сердечно поздравляю всех ветеранов труда, представителей трудовых династий и сотрудников на заслуженном отдыхе, которые стояли у истоков развития нашего предприятия и привнесли в его развитие огромный вклад.

В этот теплый весенний день желаю вам успехов в работе, личностного роста, осуществления поставленных целей, новых творческих задач и плодотворных трудовых будней. Пусть работа будет в радость, помогает реализовывать свой потенциал, открывает новые горизонты, приносит удовольствие и финансовое благополучие. Мира, добра, крепкого здоровья вам, отличного первомайского настроения!

Депутат Госсовета Чувашии,

генеральный директор АО «АККОНД»

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ