Можно заниматься и дистанционно, но детям не хватает контакта с педагогами

Макраме по интернету

Дистанционно учиться плести макраме или играть в шахматы — занятие сложное, но при должной сноровке вполне выполнимое. А вот как через интернет осваивать танцы или музыкальные инструменты, сразу представить тяжело. Но во Дворце детского и юношеского творчества (ДДиЮТ) в Чебоксарах трудностей не боятся: несмотря на режим самоизоляции, здесь продолжают работать все творческие объединения. Как к дистанционной учебе приноровились ученики и педагоги, «СЧ» рассказали сами работники дворца.

Внезапный переход на дистанционное обучение директор образовательного учреждения Елена Воробьева сравнивает с поездом, резко сошедшим с рельсов, признавая, что и учителя, и дети ощущают некий дисбаланс. Ребятам, ходившим в кружки «на педагога», не хватает внимания и любви, а членам объединений практической направленности — возможности отточить свое мастерство вместе с наставником. Под вопросом теперь и итоговый отчетный концерт дворца.

Она отмечает еще одну особенность дистанционного обучения — дети стали гораздо активнее участвовать во всевозможных интернет-соревнованиях. Например, в онлайн-игре «Знатоки Чувашии» была зарегистрирована почти тысяча участников вместо ожидаемых пятисот. Сказались и детская жажда деятельности, и актуальная тема 100-летия Чувашской автономии.

Руководитель шахматного объединения «Дебют» ДДиЮТ Владимир Мясников — один из тех, кого «дистанционка» врасплох не застала. Переехав в свое время из Шумерли в Чебоксары, он продолжил обучать шахматам прежних учеников, понятное дело, через интернет. Уже давно освоены специальные программы, позволяющие через видеозвонок демонстрировать материал с применением различных обозначений и стрелочек-указателей, на просторах сети постоянно отбирается самый актуальный и интересный видеоматериал. Но, конечно, и такому опытному педагогу не хватает живого контакта с подопечными. Зато благодаря самоизоляции удалось реализовать идею проведения первого интернет-турнира по шахматам среди детей. Он задумывался как чебоксарский, но в итоге оказался международным: с участниками из Австрии, Узбекистана, Бразилии.

ЕЛЕНА ВОРОБЬЕВА, директор ДДиЮТ г. Чебоксары: «Делаем все, что можем, и стараемся быть на позитиве. Каждый педагог оценит появившуюся возможность постоянно получать обратную связь от родителей — лайки, звонки, комментарии… Ребятам удобна возможность в любой момент изучить урок в записи — причем не только своего объединения, но и любого другого. Однозначно что-то из сегодняшней практики будем использовать и потом, например, на летних каникулах».

В объединении «Волшебные узоры» дети учатся шить, плести макраме, работать с бумагой… Педагог Светлана Назарова своей первоочередной задачей видит подбор заданий, способных увлечь ребят и помочь не забросить занятия. При этом приходится иметь в виду и доступность материалов: к примеру, достать бумагу гораздо легче, чем кусочки ткани. Как и директор дворца, руководитель кружка старается разглядеть в текущем положении дел плюсы — невольно и ей приходится развиваться, более пристально изучать соцсети и механизмы проведения видеоуроков.

А как удается преподавать дистанционно чирлидинг, спортивные бальные танцы и дзюдо? Несмотря на очевидные неудобства домашних тренировок на малых площадях, педагогов танцевального спортивного клуба «Эврика» ставят в пример коллегам: настолько грамотно организован здесь процесс. Супруги Наталья и Владислав Емельяновы проводят ежедневные онлайн-тренировки (чтобы расширить пространство в квартире, даже пришлось разобрать стол), организуют мастер-классы и успевают обучаться у более опытных мастеров сами. Причем в клубе, которому, кстати, в этом году исполнится 30 лет, не стали изобретать велосипед — оставили все тренировки по возрастным группам строго по расписанию, разработанному еще в сентябре. Вот должны были пары заниматься по понедельникам, средам и четвергам в 16.00, значит, именно в это время и проходят интернет-встречи со спортсменами. Переживая за детей, которые очень быстро могут потерять форму, в то же время стараются не задавать слишком сложных заданий, чтобы потом не переучивать. И вместе с воспитанниками ждут, когда же можно будет выступить в новеньких, только-только сшитых для отчетного концерта костюмах.

Едва ли не больше пространства, чем в танцах, требуется для чирлидинга. Руководитель объединения Алина Базурина вспоминает, как разрабатывала специальный комплекс «домашних» упражнений (например, приседания у кровати), как дети учились так подкидывать батоны (специальные снаряды для подбрасывания), чтобы не разбить люстру или компьютер… Говорит, ко всему приспособились и акцент в занятиях делается на общефизической подготовке. Уроки педагог снимает сразу с разных ракурсов, чтобы было понятнее, время же, уходившее раньше на постановку номеров, теперь тратится на растяжку, тренировку силы стопы…

Более того, спортсмены потихоньку ставят номер-дефиле для участия в Дне республики и принимают в свои ряды новеньких — маленьких братишек и сестренок членов коллектива. Точно так же родственников приходится привлекать и в дзюдо — парном виде спорта. Соглашаясь с коллегами, руководитель объединения «Профи дзюдо» Виталий Иванов говорит, что нет ничего лучше живого контакта с педагогом. И замечает, что сейчас у юных спортсменов появилось дополнительное время на изучение теории: в дзюдо нужно знать названия приемов на японском языке.

Коллаж Валерия Львова:

Как оказалось, вполне возможно заниматься дистанционно и шахматами, и моделированием, и даже танцами.