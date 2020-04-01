Выслушал приговор бывший главврач Республиканского наркодиспансера

Срок условный, но деньги возвращать придется реальные

К году условного лишения свободы приговорен бывший главный врач Республиканского наркологического диспансера за многомиллионный ущерб, причиненный бюджету.

Он признан виновным в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и халатности. Следствием и судом установлено, что в декабре 2014 года главный врач диспансера, действуя в интересах своего знакомого, являвшегося учредителем и фактическим руководителем одной из коммерческих организаций, заключил с ней контракт на поставку в течение 60 календарных дней реагентов на сумму более 1,2 млн рублей. С того момента по апрель 2015 года контрагент поставил часть продукции на сумму чуть более 200 тыс. рублей. Но уже в декабре 2014 года в бухгалтерию были представлены фиктивные документы об исполнении поставщиком обязательств в полном объеме и на его счет перечислили 1,1 млн рублей.

Вплоть до декабря 2017 года главврач не вел в отношении указанной фирмы никакой претензионной работы, не принял мер к расторжению контракта и ее включению в реестр недобросовестных поставщиков. А также в течение трехлетнего срока исковой давности не принял мер к обращению в суд. Вместо этого с целью освобождения контрагента от уплаты неустойки фигурант дела в марте 2018 года подписал с поставщиком дополнительное соглашение, незаконно продлив срок исполнения контракта по май указанного года. Однако он так и не был исполнен, в итоге бюджету республики причинен ущерб на сумму около 900 тыс. рублей, а с поставщика не взысканы пени за просрочку исполнения обязательств по контракту на сумму более 360 тыс. рублей.

Кроме того, в апреле — июне 2017 года руководитель диспансера обеспечил заключение контракта с еще одной фирмой, в интересах которой он действовал, на дополнительную поставку реагентов, хотя никакой необходимости в этом не было. При этом он понимал, что с учетом потребностей наркодиспансера возникнет их переизбыток, а срок годности истечет раньше фактического израсходования. В результате бюджету республики и наркодиспансеру был причинен ущерб на общую сумму более 6 млн рублей. В декабре 2018 года, дабы скрыть реальное количество оставшихся неизрасходованных реагентов с истекшим сроком годности, главврач дал указание уменьшить их в отчетных документах, но при этом завысить количество препаратов, использованных в деятельности учреждения.

За все эти деяния суд наказал бывшего главврача условным сроком. В рамках уголовного дела Республиканский наркологический диспансер и Минфин Чувашии предъявили ему гражданские иски на общую сумму более 6,9 млн рублей. По ходатайству следователя суд наложил арест на имущество фигуранта дела на общую сумму свыше 2,4 млн рублей.

Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены в результате взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками прокуратуры республики и регионального управления ФСБ России.