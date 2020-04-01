Стартовал всероссийский конкурс для пенсионеров «Спасибо интернету»

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В современном мире очень трудно обойтись без интернета. А если ваша молодость пришлась на годы, когда о компьютерах и слыхом не слыхивали? Пожилому человеку освоить современные телекоммуникационные технологии непросто. Поэтому и проводится ежегодно всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету».

Стартовал он и в этом году. Для участия необходимо подать заявку на сайте конкурса, приложив эссе по теме одной из номинаций: «Портал Gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Моя «Азбука интернета», «Я — интернет-звезда».
Конкурсные работы принимаются по 14 октября. Итоги будут подведены в ноябре 2020 года.

Опубликовано: 28 апреля 2020 г.


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