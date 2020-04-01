В Северо-западном районе Чебоксар будет построена школа на 1500 мест

Самое главное сейчас — предпринимать все меры, чтобы эпидемиологическая ситуация в республике не развивалась в худшую сторону, сказал врио Главы Чувашии Олег Николаев, открывая вчерашнее еженедельное правительственное совещание. Это на сегодня самая острая тема, но жизнь продолжается — есть и «приятные моменты». Врио Главы поздравил участников совещания с Днем российского парламентаризма.

Тема эта имеет важнейшее значение, подчеркнул он. Парламентарии играют ведущую роль в реализации конституционного принципа народовластия. Ведь именно депутаты доносят чаяния народа до исполнительной власти. Это особенно необходимо сейчас, на стадии выполнения национальных проектов. Олег Николаев призвал представителей парламента, муниципальных собраний действовать в этом направлении активно.

ПОРУЧЕНИЕ . Ускорить работу по подготовке строительства школы на 1500 ученических мест в Северо-западном районе Чебоксар. Проанализировать выполнение мероприятий по своевременному вводу наиболее важных социальных объектов республиканской адресной инвестиционной программы.

Этот «очень ожидаемый» объект значится в республиканской адресной инвестиционной программе на 2020 год и подлежит особому вниманию, подчеркнул врио Главы. Ведь он должен снять вопрос «двухсменки» в районе, в связи с чем поступает немало обращений от жителей северо-запада. И просто необходимо ускорить подготовительный процесс для строительства школы, обратился врио Главы к руководителям Минобразования, Минстроя, Минфина и Чебоксарской горадминистрации. 29 апреля объект должен «войти» в экспертизу и в течение месяца пройти ее.

Всего в данной программе значится 74 объекта, общий объем ее финансирования составляет 4,7 млрд рублей, доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин. Источник финансирования — 50 на 50 федеральные и республиканские средства. В числе объектов — дошкольные учреждения, школы, Дома культуры, больницы…

14 объектов находятся в стадии проектирования. Основная проблема в реализации программы — не все объекты прошли экспертизу, в частности, дошкольные учреждения, сказал Иван Моторин. Соответственно не могут начаться конкурсы по выбору подрядчиков. Олег Николаев поручил подготовить проведение на следующей неделе совещания, на котором необходимо проанализировать ход строительства объектов программы.

ПОРУЧЕНИЕ . Руководству муниципалитетов, где не везде определились со способом управления многоквартирными жилыми домами, провести эту работу в течение двух месяцев. Этого требует соблюдение правил безопасности при эксплуатации газового хозяйства.

Данный вопрос возник при обсуждении доклада генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдина Мифтахутдинова об обеспечении безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Такая необходимость обострилась в связи с существующими ограничительными мерами, поскольку в режиме самоизоляции возрастает нагрузка на него. В ряде районов республики остаются проблемы с заключением договоров на обслуживание газового оборудования собственниками, не определившимися со способом управления домами, констатировал он. Вызывает опасения уровень изношенности газовых сетей — более 970 км их требуют замены.

В связи с этим растет количество заявок на устранение «свищей» от коррозии труб. Пользование благами цивилизации, в том числе газом, требует грамотного подхода, иначе может произойти трагедия, сказал Олег Николаев. Очевидна необходимость целенаправленной системной работы по обеспечению безопасности в газовом хозяйстве. Жилищные инспекции совместно с руководителями муниципалитетов, где есть вопросы по управлению домами, в течение двух ближайших месяцев должны снять эту проблему.

ПОРУЧЕНИЕ . Предприятия республики с оборонной «биографией» должны усилить популяризацию своей истории в канун празднования Дня Победы.

Вице-премьер Алла Салаева рассказала о том, как будут проходить предстоящие майские праздники, включая День Победы. Как сообщалось ранее, в прежнем привычном виде нынче это невозможно. Большинство мероприятий пройдут в онлайн-режиме.

Требует дополнительного обсуждения проведение так называемых локальных парадов и концертов, сказал Олег Николаев. Также Минпрому и муниципальным администрациям необходимо помочь предприятиям широко представить свою историю, связанную в том числе с вкладом в Победу. Особенно это важно для предприятий столицы в плане возможного присвоения звания Города трудовой доблести.