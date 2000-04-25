Танк в подарок и еще один сын. История республики на страницах «СЧ»

60 лет назад — 26 апреля 1960 года

Коллективы Чебоксар вышли на массовый воскресник по благоустройству города.

«Одни производили очистку территории дворов от мусора, другие сажали молодые деревья, разбивали скверы, клумбы, игровые площадки для детей.

Студенты педагогического института, художественного и кооперативного техникумов приняли участие в работе по реконструкции Советской площади».

На снимке: жильцы дома № 102 по улице Ярославской г. Чебоксар на воскреснике по озеленению улицы. Фото В. Исаева.

90 лет назад — 22 апреля 1930 года

Семнадцать больниц Чувашии получат комплекты муляжей для борьбы с трахомой — инфекционной болезнью глаз.

«Комплект муляжей представляет из себя 4 восковые фигуры человеческого лица в натуральную величину с рельефными изображениями на глазах трахомы в I, II, III стадиях и осложнений трахомы.

На местах необходимо комплекты муляжей всемерно использовать для антитрахомной агитации не только в стенах лечучреждений, но и при выездах в селения. Муляжи необходимо периодически передвигать и по селениям гнездового лечения трахомы, как пособие для агитации. Кроме этого, также по 17-ти больницам выписаны стеклянные разборные модели человеческого глаза. Для антитрахомной пропаганды эти модели также являются весьма ценными наглядными пособиями.

Я. Макаров».

55 лет назад — 22 апреля 1965 года

По инициативе старых коммунистов Чувашии в чебоксарском Дворце пионеров организован музей В.И. Ленина. Он открылся в день рождения вождя мирового пролетариата.

«Немало потрудились кружковцы Дворца пионеров. Они изготовили макеты броневика, паровоза, автомобиля и шалаша в Разливе, которым пользовался Ильич. А горьковские пионеры подарили ребятам макет «Авроры».

Среди экспонатов — редкие документы. Это типографская копия первого номера газеты «Правда», анкета В.И. Ленина — делегата Х Всероссийского съезда РКП(б), резолюция о вооруженном восстании, принятая на заседании ЦК РСДРП(б) в октябре 1917 года, фотокопия письма Н.К. Крупской в австрийский парламент, литокопии декретов с подписями В.И. Ленина и М.И. Калинина и др.».

На снимке: в зале музея В.И. Ленина. Фото М. Егорова.

25 апреля 1965 года

Имя Марии Ширмановой известно многим в республике. Много лет она заведовала животноводческой фермой в колхозе имени Горького Порецкого района, была участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

«В суровые годы Великой Отечественной войны Мария Ширманова на свои сбережения купила танк в подарок сыну. На этом «Т-34» ее Андрюша громил врага. За подвиг, проявленный в одном из боев, Андрей Ширманов был награжден орденом Красной Звезды. Но с фронта он не вернулся. В марте 1944 года в составе всего танкового экипажа погиб смертью героя.

Друзья героя, однополчане и по сей день пишут матери Андрея, интересуются ее жизнью, сообщают о себе.

Т. Прохоров»

20 лет назад — 25 апреля 2000 года

У супругов Перепелкиных из Ибресь неожиданно стало одним сыном больше. Все потому, что их однофамилец, так же как и средний сын Петр, воевал в Чечне. От Петра долго ничего не было слышно, и родители с опаской ждали вестей.

«Недавно по телевизору показывали раненых солдат, лечащихся в военном госпитале в Санкт-Петербурге. И вдруг в репортаже прозвучала фамилия Андрея Геннадьевича Перепелкина. В Ибресях потеряли покой: а вдруг журналисты ошиблись с именем и в госпитале лечится их сын Петр, тоже, кстати, Геннадьевич. Разыскали номер телефона госпиталя, пригласили к аппарату солдата Перепелкина и сразу заговорили с ним по-чувашски… К сожалению, русский парень Андрей Перепелкин по-чувашски не понимал. Но в Ибресях все равно не сразу бросили трубку, поговорили с ним по душам, порасспрашивали о житье-бытье, совсем родными стали. После выписки из госпиталя Андрей обещал заехать в гости, заодно попытаться найти брата Петра. Кстати, вскоре прислал письмо и он — сообщил, что жив-здоров».