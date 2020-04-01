Олег Николаев посетил возобновившие в особом режиме работу предприятия

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Заводы работают, это вселяет оптимизм»

«Соблюдайте дистанцию полтора метра, девочки! Проходим по одному!» — на Чебоксарском электроаппаратном заводе только что закончилась смена, и бдительные сотрудники охраны регулируют малейшее скопление людей на проходной. С соблюдением санитарных требований здесь строго: на видном месте — дезсредство для обработки рук, на полу — специальная разметка, кругом информационные щиты. Да и электроаппаратчики народ дисциплинированный: выдерживают расстояние у турникета, на каждом — маска и перчатки.

На днях врио Главы Чувашии лично проверил, как крупные предприятия республики соблюдают противоэпидемиологические требования в условиях пандемии. Решение о возобновлении работы производств далось не просто, отметил Олег Николаев, но оно было необходимым — чтобы сохранить экономику региона и не допустить усугубления последствий пандемии.

Санитарные правила для всех одинаковые, вот и руководитель республики перед входом на завод прошел все необходимые процедуры. О положении дел на предприятии руководство АО «ЧЭАЗ» докладывало тут же, прямо на проходной. Как рассказал генеральный директор Роман Никулин, на предприятии максимально сократили число сотрудников: на рабочих местах — только те, кто «производит руками», остальные работают удаленно из дома. Контакты между работниками здесь минимизировали: чтобы не все приходили к одному времени, сдвинули рабочие графики, и никто уже не удивляется новому правилу — не здороваться за руку… За состоянием здоровья работников постоянно следят медики. В медпункте даже организовали отдельное помещение для временной изоляции работников с признаками инфекционных заболеваний.

Ситуация с коронавирусом, конечно, внесла свои коррективы в работу предприятия. Из-за того, что некоторые заводы-поставщики временно приостановили свою деятельность, не всю продукцию удается выпустить в срок. Да и некоторые заказчики задолжали перед электроаппаратчиками, рассказал о проблемах Роман Никулин.

Впрочем, даже в таких непростых условиях нашлось место и радостному событию. По итогам 2019 года двое инженеров ЧЭАЗ Евгений Маршутин и Федор Ятманов были признаны лучшими во Всероссийском профессиональном конкурсе «Инженер года» в номинации «Электротехника».

Отличившихся Олег Николаев отметил памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области». Правда, награду врио Главы республики пришлось вручать лауреатам «удаленно» — медали передали руководству предприятия прямо на заводской проходной. Как только жизнь войдет в прежнее русло, пообещали на заводе, награды вручат работникам в торжественной обстановке.

…«Вход только в маске», «Соблюдайте меры профилактики», «Ходите по одному» — такими предостережениями встречает проходная АО «Элара». Чтобы исключить столпотворение сотрудников до и после смены, в помещении даже оборудовали хитрый коридор из турникетов. Периодически в холле по громкой связи звучит информационное сообщение о необходимости соблюдать дистанцию в полтора-два метра. На входе — разметка, антисептики и два поста медработников с бесконтактными градусниками. С температурой на рабочее место не допустят. Ее измеряют при входе и выходе с завода.

«Ровно 36 и 6», — сообщила Олегу Николаеву работница медчасти. Здесь также дальше проходной проверяющих не пропустили. «Все рекомендации строго выполняем», — доложил и.о. генерального директора Александр Бусарев. Все работники, по его словам, обеспечены индивидуальными защитными масками. Ежедневно два раза в день проводится уборка помещений и трижды — дезинфекция. Социальную дистанцию выдерживают в том числе и в заводской столовой — столы для приема пищи там размещены на расстоянии не менее двух метров друг от друга, а комплекты посуды меняются. По особым графикам работают и в цехах — производственные участки начинают работать в разное время, чтобы уменьшить поток людей.

Проблемы у производственников схожие — задержка комплектующих, оплата заказов контрагентами уже за поставленную продукцию. К примеру, перед эларовцами серьезно задолжал авиахолдинг «Сухой»…

На другие рельсы перенаправили производство в ООО «Яхтинг», специализирующемся на выпуске спецодежды и обуви. К имеющейся номенклатуре изделий с недавних пор добавился пошив медицинских масок. Как сообщил генеральный директор Анатолий Шатиков, выпуск нового продукта предприятие освоило в кратчайшие сроки — уже в конце марта здесь выдали первые партии востребованного товара. А уже в начале мая на предприятии ожидается ввод новой линии по пошиву масок. С выходом ее на полную мощность недостатка в масках в республике не будет. Однако может возникнуть вопрос с сырьем для их производства, поделился опасениями Анатолий Шатиков. Этот вопрос Олег Николаев сразу же взял в работу.

Противоэпидемиологической работой на производствах Олег Николаев остался доволен, отметив, что предприятия выполняют ее неукоснительно. «Мы приняли решение дать возможность работать промышленным предприятиям с соблюдением всех мер безопасности. Сегодня я еще раз убедился, что решение это было верным, — подвел итог врио Главы республики. — Главной целью для нас было не допустить слишком глубокого экономического спада. Очевидно, что в этом году многие бюджеты потерпят убытки, уже сейчас мы видим спад объемов производства относительно прошлого года. Тем не менее люди работают, производство не стоит. Это вселяет оптимизм и позволяет надеяться, что как только мы выйдем из этого тяжелого периода, сможем нагнать упущенное».

 

 

Фото cap.ru:
Измерение температуры теперь стало обязательной процедурой перед посещением и производств, и учреждений.

Опубликовано: 24 апреля 2020 г.


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