В период пандемии активизировались нелегальные перевозчики

На остановке общественного транспорта у «рощинского», как его называют в народе, кольца в Чебоксарах непривычно малолюдно. Здесь начинается Ядринское шоссе и отсюда в населенные пункты Чебоксарского и Моргаушского районов ежедневно отправлялись сотни пассажиров. Однако теперь в связи с режимом самоизоляции в республике и ограничением межмуниципальных пассажирских перевозок народу тут заметно поубавилось.

Напомним, с 3 апреля (согласно Указу № 92 врио Главы Чувашии) до особого распоряжения из-за опасной эпидемиологической обстановки в республике приостановлены все регулярные перевозки по районам в междугородном сообщении. Это значит, что уехать на автобусе из Чебоксар в города и районы, находящиеся дальше 50 км от столицы республики, ну, скажем, в Ядрин, пока невозможно. А по маршрутам пригородного сообщения (в пределах 50 км от города) на регулярные перевозки пассажиров введены лишь ограничения по времени. Ведь есть немало людей из районов, которые ездят на работу в город. Так вот, они могут добраться до него или уехать обратно в село с 5 до 9 часов утра, с 12 до 14 часов и с 17 до 21 часа.

Однако в первую же неделю, по данным Минтранса Чувашии, в ходе рейдовых проверок совместно с сотрудниками Управления ГИБДД по Чувашии, были выявлены многочисленные нарушения. Где-то перевозчики не соблюдали интервалы времени, в других случаях были переполнены автобусы. Активизировались нелегальные перевозчики, решившие подзаработать на ситуации. Во время очередного рейда, состоявшегося в позапрошлые выходные, было составлено с десяток протоколов об административных нарушениях, в некоторых случаях для разбирательства приходилось вызывать перевозчиков, были и конфликтные ситуации…

Вот и в минувшую пятницу корреспонденты «СЧ» решили проверить, хорошо ли осведомлены об ограничениях пассажиры, не ездят ли в межинтервальный период автобусы, следующие по направлениям в районы, что находятся по соседству с Чебоксарами. В два часа дня, как уже было сказано выше, народу на остановке возле «Рощи» и в самом деле оказалось немного.

ВЛАДИМИР ОСИПОВ

министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии «После вступления 92-го Указа врио Главы республики в ходе наших контрольно-рейдовых проверок совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, фиксировались многочисленные нарушения в осуществлении пассажирских перевозок межмуниципальным транспортом в неустановленное время. Однако благодаря информационной и профилактической работе сейчас нарушений стало ощутимо меньше».

— Разве вы не знаете, что с двух до пяти дня автобусы не ходят? — подошли мы к мужчине примерно 60 лет, укрывшегося от дождя под крышей остановочного павильона. Вокруг него бегал маленький мальчуган, подставляя ладошки под моросящий дождь.

— Знаем, просто не рассчитали время, вот теперь придется два часа ждать, — вздохнув, посмотрел на свои часы собеседник. Оказалось, он из Моргаушского района, в городе работает на заводе, в пятницу у него выходной, но в этот раз пришлось приехать за внуком — садики-то закрыты, а дочь на работу вызвали, вот и решил мальчика к себе забрать. «В городе даже гулять детям не разрешают, а в деревне хоть на свежем воздухе будет», — объяснил мужчина.

По словам сельчанина, в первые дни, когда люди еще толком не знали об ограничениях, было много недовольных, на остановках люди подолгу стояли и ждали, когда придет автобус. Но теперь многие уже привыкли к новому расписанию и стараются выходить на остановку к положенному времени. Народу стало меньше, согласился мужчина. А водители, прежде чем сажать людей, сразу предупреждают, дескать, много пассажиров «на борт» не примут — надо соблюдать дистанцию.

К ограничениям сельчанин относится спокойно. «Раз так надо для здоровья людей, ничего не поделаешь», — развел руками мужчина. Только, по его мнению, есть тут и свой недостаток. «Поездок стало меньше, а по утрам и вечерам народ также толпится, по-моему, тут есть еще над чем подумать властям…» — этот вопрос пассажир попросил корреспондентов «СЧ» передать транспортному ведомству.

Долго же на остановке деду с внуком ждать не пришлось, поскольку подъехал какой-то предприимчивый автолюбитель на легковушке и предложил довезти. «Такса» с каждого пассажира у частника почти на 50 рублей дороже, чем на рейсовом автобусе, но чтобы не ждать, люди готовы платить больше. Так что в считанные минуты водитель нашел себе пассажиров, загрузил багаж и поехал…

Легкового транспорта ограничительные меры в рамках 92 Указа пока не касаются, однако и к таким «стихийным» перевозчикам у сотрудников ГИБДД могут быть претензии, например, за нелегальную перевозку пассажиров, за нарушение режима самоизоляции. Каждая ситуация рассматривается отдельно. Скажем, одно дело, если ты везешь лекарство своим престарелым родителям в деревню, и другое — едешь на праздник к родственникам. Во избежание неприятностей от увеселительной поездки лучше все-таки отказаться.

Об этих нюансах передвижения на транспорте в условиях пандемии рассказал нам заместитель начальника городского отдела ГИБДД подполковник полиции Сергей Субботкин на посту у въезда в Чебоксары со стороны Ядринского шоссе (к слову, такие посты сейчас стоят на всех въездах в столицу республики). Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Минтранса Чувашии как раз проводили очередной рейд и проверяли межмуниципальные автобусы в запрещенное для пассажирских перевозок время с 14 до 17 часов. Отметим, за этот период был замечен лишь один потенциальный нарушитель — маршрутка, следующая по направлению Чебоксары-Моргауши. И то водитель, извинившись, объяснил, что замешкался при выезде и задержался в Хыркасах, поэтому вовремя не успел доехать.

Останавливая автобус, сотрудники ГИБДД, как правило, проводят фото- и видеофиксацию нарушения, проверяют, есть ли в салоне пассажиры, есть ли путевая документация. Если проверка проводится в разрешенное время с 5 до 9, тогда еще и отмечается, соблюдается ли в салоне социальная дистанция. Напомним, заполняемость пригородных автобусов не должна превышать 50%. Далее у водителя берется объяснение, составляется рапорт о выявленном нарушении, который передается в Минтранс Чувашии.

«Мы в свою очередь приглашаем перевозчика для принятия решения о составлении административного протокола и привлечении к ответственности. За нарушение в зависимости от ситуации предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей. Сумму штрафа определит суд в установленном порядке», — разъяснила начальник отдела автомобильного и иных видов транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Эльмира Королева.

— А как быть пассажирам, ведь из-за того, что автобусы стали ходить реже, народу в них собирается больше, как в таких условиях соблюдать дистанцию на остановке и в салоне автобуса? — передали мы вопрос пассажиров с «рощинского» кольца.

— Попросим перевозчиков увеличить в установленное время число транспортных единиц на маршруте, чтобы все пассажиры могли доехать до дома, и чтобы соблюдалась дистанция, дабы минимизировать риск заражения инфекцией, — заверила Эльмира Александровна…

Ну а пока мы беседовали, еще одна маршрутка в межинтервальный период появилась на горизонте. Микроавтобус следовал в Козьмодемьянск, и все места в нем были заполнены. «Такие перевозки курирует Минтранс России, и в наши полномочия не входит давать им какие-то поручения, кроме рекомендаций», — развела руками представитель регионального ведомства, но все же посоветовала водителю в следующий раз сократить количество пассажиров в салоне до половины, в целях их же безопасности.

Фото Максима Васильева:

Нарушителей по перевозкам пассажиров в неположенное время становится все меньше. Так во время рейда в минувшую пятницу на въезде в Чебоксары по Ядринскому шоссе в течение двух часов не было составлено ни одного протокола.