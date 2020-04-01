Спортзалы и катки для пенсионеров могут стать бесплатными

Предложение дать возможность пожилым людям бесплатно посещать спортивные учреждения высказал на рабочей встрече с Олегом Николаевым и.о. министра физической культуры и спорта Василий Петров. А подходящий вид спорта пенсионерам подберут в поликлиниках после проведения диспансеризации.

Врио Главы Чувашии поддержал предложение министра, и отметил, что для эффективной реализации государственной политики в сфере спорта важен комплексный подход. «Задачи в рамках нацпроектов, в том числе в области физкультуры и спорта, являются для нас важными и неотъемлемыми с точки зрения достижения результатов развития региона», — подчеркнул он.