Спортзалы и катки для пенсионеров могут стать бесплатными

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Предложение дать возможность пожилым людям бесплатно посещать спортивные учреждения высказал на рабочей встрече с Олегом Николаевым и.о. министра физической культуры и спорта Василий Петров. А подходящий вид спорта пенсионерам подберут в поликлиниках после проведения диспансеризации.

Врио Главы Чувашии поддержал предложение министра, и отметил, что для эффективной реализации государственной политики в сфере спорта важен комплексный подход. «Задачи в рамках нацпроектов, в том числе в области физкультуры и спорта, являются для нас важными и неотъемлемыми с точки зрения достижения результатов развития региона», — подчеркнул он.

Опубликовано: 20 апреля 2020 г.


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