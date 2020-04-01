Олег Николаев встретился с кандидатом в прокуроры Чувашии Андреем Фоминым

Крымские наработки могут пригодиться в Чувашии

После завершения сессии Госсовета врио Главы Чувашии Олег Николаев встретился с кандидатом в прокуроры Чувашской Республики — государственным советником юстиции 3-го класса Андреем Фоминым.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы республики, на встрече были обсуждены вопросы реализации национальных проектов. Андрей Фомин рассказал Олегу Николаеву об опыте работы в Республике Крым и выразил уверенность, что имеющиеся наработки будут полезны и в Чувашии.

«Важно в рамках нашего взаимодействия обеспечить эффективное использование бюджетных средств, — отметил Олег Николаев. — Чтобы появились хорошие дороги, строились квартиры, школы, детсады, чтобы люди были удовлетворены той социальной поддержкой, которая оказывается, а вся правоохранительная система работала четко по назначению. Если люди преступают закон, независимо от занимаемой должности, наказание должно быть неотвратимым».

На должность руководителя прокуратуры Чувашии Андрея Фомина предложил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. После одобрения его кандидатуры Госсоветом окончательное решение об утверждении Фомина — за Президентом России.

СПРАВКА «СЧ» СПРАВКА «СЧ» Андрей Фомин родился 4 августа 1965 года в городе Киржач Владимирской области. Окончил Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова. С 1992 года работал в органах прокуратуры Ярославской области, с 2010-го занимал должность заместителя областного прокурора. А в августе 2014 года стал первым заместителем прокурора Республики Крым. Во время избирательной кампании Натальи Поклонской, баллотировавшейся в 2016 году в депутаты Госдумы России, Фомин в течение полугода исполнял обязанности прокурора Республики Крым.

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О том, что Андрей Фомин выдвинут на должность прокурора Чувашии, сообщили не только все местные СМИ, но и газеты и информагентства Республики Крым.