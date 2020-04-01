Анатолий Аксаков о кредитных каникулах и проверке заемщиков

Комментарий для партнера «РГ» — газеты «Советская Чувашия»

За предоставлением кредитных каникул уже обратилось около 200 тысяч россиян. Об этом председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал журналисту «Российской газеты» Роману Маркелову. Темой интервью, проведенного в актуальном нынче формате видеосвязи, стали изменения в банковском законодательстве, вызванные ситуацией с коронавирусом.

По словам Аксакова, воспользоваться правом на льготный период могут россияне, чьи ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в экономике упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячным уровнем в прошлом году. Методика расчета среднемесячного дохода заемщика для установления кредитных каникул утверждена правительством РФ. За кредитными каникулами люди могут обратиться до 30 сентября, при этом сумма кредита не должна превышать установленную правительством планку. Так, по потребительским кредитам каникулы предоставляются с максимальной суммой кредита 250 тысяч рублей, автокредитам — 600 тысяч рублей, а по кредитным картам — с лимитом не более 100 тысяч рублей. Кредитные каникулы, уточнил Аксаков, можно будет оформить только по тем ссудам, которые были выданы до вступления в силу закона.

— Как вы думаете, если будут не то чтобы мошеннические, но скажем так, сомнительные обращения по кредитным каникулам, то нужно ли банкам давать какие-то повышенные полномочия по проверке заемщика? И какие это могут быть полномочия? — поинтересовался у председателя думского Комитета корреспондент «РГ».

— У банков в законе прописаны полномочия по проверке сведений, представленных заемщиком, — ответил Аксаков. — Они могут обратиться в соответствующие структуры и оттуда получить информацию, подтверждающую или не подтверждающую снижение доходов гражданина. Поэтому здесь, наверное, мы уже все прописали. Может быть, я не уверен, стоит прописать и ответственность для тех, кто сознательно идет на обман в целях получить каникулы, на которые не имеет права. Тех, кто вводит в заблуждение своего партнера, представляя неверную информацию — якобы у него сократились доходы более чем на 30%, и он имеет право на каникулы. А потом — и заемщики должны иметь это в виду — когда наступит время проверять документы, а это не позднее, чем 90 дней после подачи заявления, они могут столкнуться с ситуацией, когда им предъявят и пени, и штрафы, и по полной программе все платежи. Здесь важно, чтобы и банки проводили разъяснительную работу. И, может быть, это надо прямо прописать дополнительно в документах правительства, Центрального банка.

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Заемщик может обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября, напомнил в видеоинтервью Анатолий Аксаков. По каждому кредиту такая возможность дается один раз.