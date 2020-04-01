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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ
врио Главы Чувашии

«Индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашии, утвержденная Правительством Российской Федерации, позволит республике преодолеть последствия кризисных явлений, которые влияют на нашу экономику. Благодаря программе мы сможем развить и новые направления, которые в итоге для нас смогут стать прорывными. Выделение пяти миллиардов рублей — это только начало. Если мы с вами эффективно отработаем, то есть возможность продолжить эту программу и получить еще пять миллиардов рублей».

Опубликовано: 14 апреля 2020 г.


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