Верховный суд оставил в силе приговор директору стройфирмы, по вине которого самосвал упал в бомбоубежище

Верховный суд республики оставил без изменения приговор генеральному директору ООО «Фирма «Старко» по факту гибели человека при строительстве Кадетского корпуса в Чебоксарах.

Как ранее сообщала «СЧ», при производстве работ на строящемся объекте указанная фирма столкнулась с необходимостью демонтажа перекрытия бомбоубежища, расположенного на территории строительной площадки. Но это очень трудоемкий, затратный процесс, он мог занять длительное время и привести к отставанию от календарного плана.

После чего в первой декаде октября 2017 года днем прораб, во избежание дополнительных финансовых и трудовых затрат, выполнил заведомо незаконные указания генерального директора не демонтировать крышу. Были демонтированы только входы в здание, засыпанные сверху грунтом. Это привело к тому, что грунт под КамАЗом, ехавшим по территории стройки, провалился, машина упала в подземное сооружение, водитель погиб.

Тогда суд приговорил генерального директора ООО «Фирма Старко» к двум с половиной годам, а подчиненного ему прораба к полутора годам условного лишения свободы. Осужденные не согласились с приговором, считая себя невиновными в гибели работника. Однако высшая судебная инстанция республики не нашла оснований для его изменения, приговор вступил в силу.