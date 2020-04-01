В честь 75-летия Победы в Чебоксарах высадят туи, жасмин и сирень

Сразу две памятные акции в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Чебоксарах: в Кадетском сквере высадят тую западную и кусты жасмина, а около смотровой площадки по Приволжскому бульвару станут расти липа мелколистная и сирень. Появятся еще семнадцать новых зеленых островков и будут «реконструированы» шесть действующих. Сажать деревья и кусты, подчеркивают в чебоксарской администрации, будет профессиональная организация, выигравшая открытый аукцион. Чувашскую столицу украсят новые клены и липы, рябина, тополь и туи, а также кустарники — барбарис, калина и спирея, жасмин, лапчатка и сирень, снежноягодник и роза.
Опубликовано: 10 апреля 2020 г.
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