Поезд «Чебоксары-Москва» будет ходить три раза в неделю, на Питер — отменили

Со вчерашнего дня вечерний поезд 72/71 «Москва — Чебоксары» ходит по новому графику.

Из столицы страны с 8 по 24 апреля он будет выезжать только по понедельникам, средам и пятницам. А из Чебоксар в Москву — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Исключение сделано для майских праздников и Дня России: с 27 апреля по 11 мая вечерний поезд будет ходить из Чебоксар по ежедневному графику, отправится он в Москву и в пятницу, 12 июня. В остальные дни, до 12 декабря включительно, курсировать этот поезд будет так же три раза в неделю.

Изменения в расписание внесены из-за отсутствия спроса, поясняют в РЖД. По этой причине сокращены или вовсе отменены десятки поездов. Попали под раздачу и поезд из Чебоксар до Санкт-Петербурга с беспересадочными вагонами — с 11 апреля до 12 декабря отправляться от нас до города на Неве они не будут. Деньги за билеты, купленные на отмененные рейсы, в РЖД обещают вернуть в полном объеме.