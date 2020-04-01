Два сотрудника ГИБДД МВД по Чувашии уволены по отрицательным мотивам

Взятка не всегда проходит гладко. А исходом может стать уголовное дело.

Желающие дать мелкую взятку, особенно на дорогах, у нас пока еще встречаются — водители–нарушители, видимо, полагают, что любого полицейского можно «купить». Как показывает практика, это ошибочное мнение. Но бывают и исключения…

В феврале этого года инспектор ДПС ГИБДД ОМВД РФ по Канашскому району на автодороге А-151 «Цивильск-Ульяновск» остановил машину, выехавшую на встречную полосу и обогнавшую впереди идущий транспорт в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен».

В ходе составления на водителя административного протокола отец нарушителя попытался передать сотруднику ГИБДД взятку в 1000 рублей, чтобы тот замял дело. Однако служивый отказался от денег, а в отношении взяткодателя возбудили уголовное дело, следствие по которому уже завершено, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

27-летний житель Башкирии, не имеющий постоянного места работы, подозревается в покушении на дачу мелкой взятки. По версии следствия, в марте этого года на автодороге в селе Батырево инспектор ГИБДД остановил его автомобиль (управлял Газелью) за допущенные правонарушения. Сотрудник ДПС отказался от полутора тысяч рублей, предложенных водителем, чтобы погасить назревший конфликт, в частности, за то, что не пристегнул ремень безопасности.

К сожалению, бывают истории и другого характера. В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделов управления ГИБДД МВД по Чувашии. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в феврале прошлого года он дал указание сотрудникам ДПС оставить в одном из кабинетов административный материал в отношении своего знакомого, который, будучи за рулем, не пожелал проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. К тому кабинету замначальника имел свободней доступ, чем и воспользовался – скрыл материал. А до этого также распорядился не вносить сведения о нем в базу федеральной информационной системы. Весной того же года фигурант дал указание инспекторам ГИБДД не оформлять протокол за правонарушение со световыми приборами на другого своего знакомого, а затем и на третьего, проехавшего в Порецком районе на запрещающий сигнал светофора. Таким образом, все трое нарушителей правил дорожного движения были незаконно освобождены от установленной законом административной ответственности.

Факты противоправных действий обвиняемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками регионального УФСБ. После возбуждения уголовного дела по результатам проведенной служебной проверки замначальника был освобожден от занимаемой должности по отрицательным мотивам. Дело направлено в суд.

Под уголовной статьей оказался и 32-летний теперь уже бывший инспектор ГИБДД управления МВД России по городу Чебоксары. Ему предъявлено обвинение в получении мелкой взятки от водителя машины, на которой с нарушениями были установлены ксеноновые лампочки. За вознаграждение в полторы тысячи рублей инспектор сделал вид, что ничего не заметил. По результатам судебного рассмотрения уголовное дело прекращено с назначением его фигуранту меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 50 тысяч рублей.