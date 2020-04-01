В школах Чувашии стартовало дистанционное обучение

Последние дни перед началом дистанционного обучения в школах, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса, выдались особенно волнительными для учителей, учеников и родителей. Родительские чаты мессенджеров заполонили вопросы: Что делать, если нет компьютера или интернета? Как организовать учебу в семье сразу троих детей? Справятся ли с гаджетами младшие школьники?.. Эти и другие вопросы звучали в минувшую пятницу и на родительском онлайн-собрании, которое провели специально для мам и пап чебоксарских школьников.

Как должно было быть

Почти 10 тысяч родителей присоединились к собранию, сообщили в Управлении образования Чебоксар. Во время трансляции поступило 25 звонков и 150 сообщений с вопросами, многие из которых повторялись. Отвечали на них модераторы собрания – начальник управления Дмитрий Захаров, его заместитель Наталья Маслова и директора чебоксарских школ.

Итак, как должен быть организован в идеале учебный процесс. Уроки начинаются как обычно для первой и второй смены и идут по 30 минут с 10-минутными перерывами. Расписание размещено на сайтах школ в баннере «дистанционное обучение».

С утра же классный руководитель отмечает, все ли дети здоровы и заняты учебой. Об этом сообщают родители по телефону или в смс-сообщении. Учитель-предметник размещает задания в электронном дневнике (журнале) в информационной системе «Сетевой город» или через мессенджеры. Ученик предоставляет выполненные задания учителю в установленный срок, за них потом ставится оценка. В работе используются также бесплатные образовательные платформы, рекомендованные школам Министерством просвещения России: Якласс, Учи.ру, Яндекс.Учебник, Российская электронная школа и другие.

СПРАВКА «СЧ» По вопросам дистанционного обучения в управлении образования администрации Чебоксар создана горячая линия — телефон 23-42-37 , также горячие линии созданы в каждой школе. Телефон горячей линии в Чувашском республиканском институте образования по вопросам организации дистанционного обучения для родителей и учителей 8 (8352) 58-37-89

Казалось бы, алгоритм понятен. Если в семье несколько детей, время за компьютером родители распределяют сами, скажем, пока один ученик делает письменное задание, второй – смотрит видеоурок на образовательной платформе. Если у ученика нет компьютера и интернета, то задание ученик получает через маму или папу по телефону, выполненные задания фотографируются и отсылаются учителю. Кроме того, в каждом образовательном учреждении при входе в школу установлены ящики для корреспонденции. В случае, если ребенка на каникулы отправили в деревню к бабушке, на время дистанционного обучения ему не обязательно возвращаться, организовать учебу можно и там.

И еще прозвучала важная информация по питанию для детей с ограниченными возможностями здоровья или из малоимущих семей. «Нуждающиеся в льготном питании будут обеспечены продуктовым набором в зависимости от льготной категории», — сообщил Дмитрий Захаров. Первые наборы для чебоксарских школьников, рассчитанные на неделю, выдадут уже 8 апреля, в своих же образовательных учреждениях.

Как вышло на деле

…«Настали тяжелые времена! Терпения нам всем!» — совсем уж как-то мрачно написала накануне в чате наша учительница. Поэтому на всякий случай в понедельник мы встали с детьми пораньше, как обычно, когда собираемся в школу, выложили на стол учебники и тетради согласно расписанию и без 15 минут 8 включили компьютер.

Ровно в восемь к электронному журналу нашей школы в «Сетевом городе», включая моих второклассницу и семиклассника, одновременно подключилось свыше 400 учеников, и сайт «упал». Вернее перестал загружаться, на экране высветилось «Ошибка инициализации формы входа… буфер слишком мал или очередь переполнена…». Образовательные платформы, на которых накануне нас просили зарегистрироваться, тоже зависли. Родительские чаты моих обоих школяров «заволновались», только успевай читать.

Классные руководители успокоили, мол, без заданий не останетесь, первый день дистанционки – без проблем никак, задания перешлем через Вайбер. Через полчаса в семье воцарилось спокойствие, дети получили задания и разошлись по комнатам, а компьютер, наконец, освободился для дистанционной работы родителей. Примерно до часу дня ребята читали параграфы, делали упражнения, задачи и тесты. А после обеда заработали наконец «разгрузившиеся» образовательные платформы…

Между тем, на те же проблемы жаловались вчера и участники форумов в соцсетях. Мнения пользователей в большинстве своем были негативные. Тех, кто с пониманием относится к учителям, оказалось немного, но некоторые родители высказывали весьма дельные предложения, например, как решить проблему с зависанием сайтов. Так, одним школам (или классам) можно рекомендовать проводить занятия с 8 утра, другим – с 12, третьим – с 15…

КСТАТИ По данным Минобразования Чувашии, в техникумах и колледжах дистанционное обучение будет проходить с использованием информационно-технологической платформы Система электронного обучения от «Академия-Медиа 3.5», групп, созданных в социальных сетях VK и Instagram, а также мессенджеров: WhatsApp, Viber и Skype. Дошкольники остаются дома. Для детей, чьи родители вышли с 6 апреля на работу, открыты дополнительные дежурные группы.

И все же, несмотря на все трудности, под конец первого учебного дня родители отмечали, что не так страшен черт, как его малюют. Когда ученику и родителю понятен план работы: какие параграфы изучить, где посмотреть видеоуроки, какие задания сделать, куда выслать домашнюю работу, то учиться можно и «на удаленке». Тем более, когда речь идет о здоровье ребенка и окружающих. Проблемы пока идут чисто технического характера, но ведь и старые добрые учебники никто не отменял. И еще стало понятно, что хотя бы в первое время без участия родителей ну никак не обойтись. По крайней мере в первый день контролировать чад приходилось строго, возможно после затяжных каникул дети еще не смогли настроиться…