Урмарская райбольница и две поликлиники в Чебоксарах закрылись на карантин

Из врачей – в пациенты

Неделя началась оптимистично — заработали некоторые предприятия Чувашии, где руководители могут организовать условия, исключающие заражение сотрудников вирусом Covid-19. И это действительно хорошая новость, потому что простой производственных мощностей может очень сильно ударить по экономике. А как все понимают, экономика – она не сама по себе, она для обеспечения жизни людей предназначена.

При этом не нужно на радостях забывать, что соблюдение осторожности теперь должно стать нашей второй натурой — чтобы не заразиться вирусом и не стать его распространителем. Потому что именно пренебрежительное отношение к безопасности становится причиной болезни, которая может для кого-то стать смертельной. А кроме того, с каждым новым заболевшим человеком ужесточаются условия карантина в республике, что приносит мало радости всему населению городов и районов.

И жители Чувашии уже начали ощущать это на себе. Причем не только в плотно населенных городах, но и в районах. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзоре по Чувашии, женщина из Урмарского района, работающая в Москве, вернулась домой, как только объявили неделю самоизоляции. Через некоторое время она почувствовала себя плохо, вызвала «скорую». Ее положили в терапевтическое отделение Урмарской ЦРБ в отдельную палату.

Но, к сожалению, у пациентки оказался Covid-19, и ее госпитализировали в БСМП. А корпус ЦРБ закрыли на обсервацию — вместе с врачами, медсестрами и больными. За ними теперь ведется круглосуточное наблюдение. Будем держать за них кулаки всей республикой, чтобы никто из медиков и их пациентов не заразился. Жителям района не нужно переживать о том, что они будут лишены медицинской помощи: сейчас разрабатываются меры, чтобы этого не допустить. Все заболевшие обязательно получат необходимое лечение.

В столице республики вирус тоже проявил себя в лечебном учреждении. Так, в юго-западном районе Чебоксар поликлиники №1 и №2 Городского клинического центра закрыты на карантин чтобы, по словам министра Владимира Степанова «не допустить возможного распространения инфекции». Эти меры были приняты после того, как у одной из сотрудниц администрации лечебного учреждения оказался сомнительный тест на Covid-19. Ее госпитализировали с соблюдением всех правил и протоколов. В корпусах поликлиники ведется дезинфекция. Все сотрудники отправлены на карантин, у всех взяты анализы. Чтобы жители района могли получить необходимую медицинскую помощь, разрабатывается маршрутизация прикрепленного населения Городского клинического центра.

Ситуация меняется очень быстро, если еще утром в понедельник было шесть подтвержденных случаев заражения Covid-19, то к обеду их стало восемь: пришли анализы двух чебоксарцев, вернувшихся из Доминиканской республики. К счастью, их состояние не вызывает опасений. Они были изолированы сразу по приезду, их контакты выявлены, и медики ждали окончательных результатов анализов.

КСТАТИ Еще один житель нашей республики привез вирус из Румынии, где проводились сборы по велосипедному спорту. Но привез не в Чувашию: его заболевание выявилось в Геленджике. Прежде чем молодой человек понял, что болен и обратился к врачу, он успел пообщаться со многими людьми. В результате 14 человек были отправлены в карантин, восемь из них – в стационар на лечение. Сейчас наш спортсмен уже здоров, из больницы его выписали, он вернулся в родной город. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Хочется напомнить, что, нарушая правила самоизоляции, мы подвергаем опасности заражения новой инфекцией и родных, и знакомых, и… медиков. Медперсонал – это обычные люди, которые точно так же болеют. В свои квартиры они приходят без специальных костюмов, едут на работу в обычных автобусах, где могут заразиться от тех, кто решил нарушить режим самоизоляции. Это чревато тем, что мы рискуем остаться без медицинской помощи. Поэтому не ходим в гости, не выходим из дома без необходимости, правильно дезинфицируем руки, банки и пакеты, принесенные из магазина. Надеваем маски в людных местах и пользуемся перчатками. В случае плохого самочувствия не добираемся до больницы или поликлиники в автобусе или на маршрутке, чтобы не заразить окружающих, а вызываем врача домой.