Чувашская энергосбытовая компания не будет в апреле начислять пени за просрочку оплаты электроэнергии

С 1 апреля 2020 года ресурсоснабжающие компании Группы РусГидро в течение месяца не будут начислять потребителям всех категорий штрафные санкции в виде пеней за просрочку оплаты электроэнергии, тепла и горячего водоснабжения. Такое решение принято Оперативным штабом ПАО «РусГидро» по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

При этом РусГидро призывает потребителей проявить ответственность и своевременно оплачивать электроэнергию. В настоящее время в энергокомпаниях Группы начинается ремонтная кампания, идет закупка топлива для прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. Кроме того, РусГидро обязано без задержек и в полном объеме оплачивать труд десятков тысяч работников, обеспечивающих производство и передачу электрической и тепловой энергии на генерирующих и сетевых объектах компании.

РусГидро напоминает, что с 30 марта 2020 года работа с потребителями полностью переведена на дистанционные формы. Существующие сервисы позволяют сегодня решить практически все вопросы без личного посещения клиентского офиса.

В первую очередь клиентам рекомендуется воспользоваться личными кабинетами на сайтах компаний Группы РусГидро и бесплатными приложениями для смартфонов. С их помощью можно передать показания приборов учета, подать заявку на технологическое присоединение к электрическим и тепловым сетям, оплатить услуги, оформить заявку на получение платежных документов, посмотреть историю начислений и платежей. Также можно воспользоваться телефонами контактных центров – либо в автоматизированном режиме, либо через оператора. В настоящее время для удобства клиентов количество сотрудников, предоставляющих консультации по телефону, увеличено. Контакт-центры не будут прекращать работу. Телефоны контактного центра Чувашской энергосбытовой компании: 8-8352-36-80-03, 8 800 200 07 42.