Олег Николаев выступил за сохранение рабочего потенциала чебоксарского аэропорта

1 апреля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев провел совещание по теме дальнейшего функционирования аэропорта города Чебоксары.

Как сообщалось ранее, с 1 апреля по 31 мая авиакомпания «Победа», на которую приходилось более 85% перевозок в чебоксарском аэропорту, приостановила полеты по всем направлениям. С 28 марта по 30 апреля прекратил рейсы Москва-Чебоксары другой перевозчик – авиакомпания «Нордвинд»

Из-за полного прекращения пассажирского авиасообщения, чебоксарский аэропорт уходит на вынужденный простой.

«На сегодняшний день наша штатная численность составляет 234 человека. Из них около 200 человек мы отправим на вынужденный простой с оплатой 2/3 части от оклада согласно трудовому законодательству», – сообщил генеральный директор ООО «Международный аэропорт Чебоксары» Руслан Минаев. На рабочих местах, по его словам, останутся сотрудники охраны, юристы, бухгалтеры и административный персонал – всего порядка 26 человек. В настоящее время ООО «МАЧ» начало вести переговоры с авиакомпаниями об открытии рейсов.

Параллельно, чтобы сохранить авиаперевозки в Чебоксарах, в пять авиакомпаний («Сибирь», «Ютейр», «Руслайн», «Уральские авиалинии», «Ямал») обратился Минтранс Чувашии.

«На сегодняшний день официального ответа пока не получено ни от одной компании. Но в неофициальной беседе с менеджерами стало известно, что руководство временно приостановило все переговоры и вернется к этой теме после 12 апреля, когда станет ясно, как будет складываться дальнейшая ситуация», – сказал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев заметил, что функционал чебоксарского аэропорта необходимо сохранить. После того, как эпидемиологическая ситуация стабилизируется, объемы воздушных пассажирских перевозок восстановятся или даже, с учетом реконструкции аэропортового комплекса, возрастут. – Текущая ситуация – временная. Со стороны республики шаг навстречу сделан. Поддержку, в том числе в части отсрочек по платежам, мы предусмотрим. Министерству транспорта соответствующее поручение дано, — сказал Олег Николаев.

«Аэропортовая деятельность – это группа транспорта, которая наиболее подвержена риску, поэтому наш аэропорт, к сожалению, один из первых, кто ощутил это на себе», – прокомментировал журналистам итоги совещания генеральный директор ООО «Международный аэропорт Чебоксары» Руслан Минаев. Он подчеркнул, что руководство республики – Кабинет Министров и врио Главы Чувашии – оперативно взяли этот вопрос на контроль, несмотря на то, что ООО «МАЧ» является коммерческим предприятием.

«Руководство республики выработало сейчас ряд мер поддержки, в том числе по отсрочке арендных платежей, и активно вступило в работу с нашими контрагентами. Я уверен, что ситуация временная, и что мы ее совместно преодолеем. Думаю, что по окончании весенних месяцев мы возобновим авиаперевозки наших пассажиров по тем рейсам, которые у нас были», – заключил гендиректор ООО «МАЧ».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики