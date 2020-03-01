В Чебоксарах проверяют соблюдение прибывшими из-за границы режима самоизоляции

Сотрудники администрации города, Роспотребнадзора и правоохранительных органов проверяют, насколько добросовестно приезжие из-за границы жители соблюдают 14-дневный карантинный режим.

Усилить работу в этом направлении поручил председатель городского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории столицы Чувашии, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

«В эти дни мы все сдаем важный жизненный экзамен: на гражданскую ответственность, на рассудительность, на человечность и взаимовыручку. Помните, ограничение контактов – это не только защита вашего личного здоровья. В первую очередь, это забота об окружающих вас людях: родных и близких, друзьях и коллегах. Если вы приехали из-за рубежа или другого региона, сообщите об этом, не дожидаясь дополнительных проверок!», — отмечает Алексей Ладыков.

В период с 27 по 30 марта мобильные группы посетили 681 квартиру, вручили на руки 229 постановлений о нахождении на самоизоляции.

Списки прибывших в город ежедневно высылаются в Минздрав Чувашской Республики, Роспотребнадзор, УМВД России по городу Чебоксары.

Всего в Чебоксарах на домашнем карантине должны находиться около 1,5 тысяч человек.

Для безопасности и сохранности здоровья всем задействованным в этих мероприятиях сотрудникам выданы медицинские маски и перчатки. Проверка соблюдения условий самоизоляции будет проводиться в течение всего установленного срока.

Напомним, в Чебоксарах действует особый санитарно-эпидемиологический режим. С 28 марта в городе закрыты все кинотеатры, фитнес-центры, клубы, точки общепита. Не работают торговые центры — в них открыты только продуктовые магазины и аптеки.

— 8(8352)58-24-48 («горячая линия» Роспотребнадзора),

— 8(8352)26-14-14 («горячая линия» Минздрава Чувашии),

— 8(8352)23-23-23 (городская «горячая линия»).