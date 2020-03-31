В Чувашии усилены меры повышенной готовности

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Правительство республики предприняло ряд мер повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. Складывающаяся обстановка вынуждает их усиливать, сказал врио Главы Чувашии на вчерашней правительственной планерке.

Подготовить антикризисные меры по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса.

 

Республика, как и все регионы России, была вынуждена ввести ограничительные меры, в том числе в отношении ряда предприятий малого и среднего предпринимательства, с тем чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции. В нынешней ситуации это наиболее уязвимая категория бизнеса, особенно сфера туризма, потребительского рынка — гостиницы, общепит, непродовольственная розничная торговля, сфера бытовых услуг, отметил на планерке вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин.

На федеральном уровне принято решение об отсрочке уплаты налогов и переносе кредитных платежей. Готовятся поправки в Налоговый кодекс, которые позволят регионам принимать решения о переносе срока налоговых платежей на имущество. Прорабатывается план кредитования для выплаты зарплаты. «Наша задача — помочь предпринимателям сохранить бизнес, людям — рабочие места, — сказал Моторин. — В связи с этим основной упор будет сделан на финансовую поддержку, в том числе со стороны региональных гарантийных организаций и микрофинансовых организаций».

На сегодня капитализация республиканского агентства по поддержке малого и среднего предпринимательства составляет 925 млн рублей, гарантийного фонда — 559 млн рублей. Минэкономразвития направило заявку на увеличение этих сумм. Дополнительное финансирование позволит поддержать в виде льготных микрозаймов 758 субъектов малого и среднего бизнеса.

Все эти вопросы должны быть рассмотрены на Совете по национальным проектам, констатировал Олег Николаев. Решения надо довести до предпринимателей, чтобы они понимали, как дальше будут развиваться события. А с банкирами будут обсуждены вопросы предоставления кредитных каникул.

Взять на контроль ситуацию с авиаперелетами.

 

И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов напомнил, что авиакомпания «Победа» приняла решение с 1 апреля 2020 года временно остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети. Ранее с 23 марта 2020 года прекратила полеты в аэропорт Шереметьево авиакомпания «Северный ветер».

«Создается ситуация полного прекращения перевозок пассажиров воздушным транспортом. В первую очередь это создаст неудобства пассажирам, которые регулярно пользуются воздушным транспортом. Во–вторых, прекращение авиарейсов поставит под угрозу деятельность оператора аэропорта — ООО «Международный аэропорт Чебоксары», который реализует масштабный проект по реконструкции аэропортового комплекса», — заметил и.о. министра.

Руководитель Минтранса Чувашии сообщил, что в целях сохранения перевозок через аэропорт города Чебоксары ведомство направило соответствующее обращение в пять авиакомпаний. При этом, по его же словам, спрос на авиабилеты у жителей и гостей республики снизился на 40-45%.

Следует усилить работу по предотвращению пожаров в заволжье.

 

В выходные многие чебоксарцы решили не сидеть, как предписано дома, а дружно устремились на природу, в Заволжье.

Не обошлось без непотушенных костров, из-за чего возникал пал травы, констатировал врио Главы. Возгорания устранили, усилили патрулирование, и в целом ЧП не было.

В субботу и в воскресенье Заволжье посетили свыше 30 тысяч отдыхающих, тогда как даже в летние жаркие дни сюда приезжают отдыхать обычно 10-15 тысяч человек. Создается опасность и в плане пожаров, и распространения инфекции. Председатель штаба глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков принял решение: с 30 марта и до особого распоряжения ввести ограничение на въезд на территорию Заволжья. Готовится соответствующее постановление. Проезд будет разрешен для жителей Заволжья и людей, работающих здесь или имеющих собственность на территории.

Вчера же Минприроды Чувашии объявило о начале пожароопасного сезона в лесах с 30 марта, с организацией патрулирования лесных участков.

 

Опубликовано: 31 марта 2020 г.


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Один Ответ

  1. Срочно обязать УК ежедневно проводить дезинфекцию в подъездах: влажная уборка с хлоркой лестниц полов,лифтов ,входной двери,но кто даст указание???

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