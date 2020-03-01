«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам использовать онлайн-сервисы компании

Держим дистанцию!

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам использовать дистанционное обслуживание – для решения вопросов, касающихся теплоснабжения, использовать онлайн-сервисы компании.

Как сообщили в филиале энергокомпании, в целях профилактики вирусных заболеваний проверить состояние лицевого счета, передать показания приборов учета, произвести оплату можно на сайте филиала chuvashia.esplus.ru.

Интересующую информацию энергетики предоставляют с 8 до 20 часов в любой день недели по бесплатному многоканальному телефону 8 (800) 100-75-30, либо через форму обратной связи на сайте энергокомпании.

В случае необходимости личного обращения в офисы продаж и обслуживания клиентов стоит учитывать, что пик активности посещений приходится на периоды с 10 по 15 число каждого месяца и с 20 по 25 число. В настоящее время офисы компании в Чебоксарах, Новочебоксарске и Йошкар-Оле работают по обычному графику. Здесь проводится ежедневная дезинфекция помещений, сотрудники принимают посетителей в масках.