Школьники Чувашии проводят онлайн-каникулы

Кванториум близко, даже когда далеко

Отправиться в виртуальную экскурсию по «квантумам», создать иллюстрацию или анимацию в графическом планшете, узнать о возможностях дополненной и виртуальной реальности.. Такую увлекательную и разностороннюю программу приготовили для школьников в эти весенние каникулы педагоги новочебоксарского детского технопарка «Кванториум».

В условиях карантина им пришлось в максимально короткие сроки придумать новую программу взамен намеченных ранее «Инженерных каникул». «Не хотелось срывать наши планы и разочаровывать детей. Поэтому коллектив технопарка решил организовать инженерные онлайн-каникулы», – рассказал специалист по работе со СМИ новочебоксарского кванториума Семен Беляев.

По словам Семена Алексеевича, технически проводить онлайн-конференции сегодня не сложно: для дистанционной работы используется приложение Discord, которое способно организовывать голосовые конференции, создавать чаты для обмена текстовыми сообщениями. Гораздо сложнее придумать почти двухчасовую программу с небольшой переменкой, чтобы школьникам понравилось, и до самого конца было интересно.

Конечно, педагоги сначала сомневались: как такой формат воспримут дети, не будет ли им скучно, Ведь любопытным кванторианцам всегда хочется все изучить поближе и все потрогать. Однако, отзывы как юных участников смены, так и их родителей – самые положительные. К платформе виртуального лагеря, отметим, абсолютно бесплатного, ежедневно подключаются 20-30 детей. Кстати, среди них не только те, кто посещает кванториум, но и просто увлеченные техникой и программированием мальчишки и девчонки.

Каждый день в онлайн-лагере посвящен определенному направлению. Например, в минувший понедельник для ребят была организована виртуальная экскурсия по биоквантуму, во вторник школьники знакомились с удивительными изобретениями хайтек-квантума… Ну а завершатся каникулы в субботу: эксперты энерджиквантума расскажут участникам смены об альтернативной энергии. Кстати, опыт дистанционных каникул здесь намерены использовать и в других интересных проектах.