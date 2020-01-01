В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников примут участие 1800 ребят

Олимпиада с допуском в вуз

С января в Чувашии стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В его расписании интеллектуальные соревнования по 23 учебным предметам, среди которых пять иностранных языков — английский, немецкий, французский, китайский и испанский.

В этом году, сообщают в Минобразования республики, участие в региональном этапе примут более 1800 ребят, отличившихся на муниципальных этапах. Все региональные олимпиады по традиции пройдут в Чебоксарах, базой для них выбраны два вуза — ЧГУ имени И.Н. Ульянова и ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, а также республиканский институт образования, центр внешкольной работы «Эткер», гимназия № 5 и школа № 49.

Из прошедших в республике состязаний юных эрудитов самыми массовыми пока оказались олимпиады по обществознанию — 105 участников, по праву (98) и русскому языку (97). Уже названы первые победители и призеры, но кто из них поедет на российские этапы олимпиад, пока неизвестно. Определится это после того, как Минпросвещения России составит рейтинг участников и обнародует проходные баллы для выхода в финал. Каждый год, кстати, финальную планку успешно преодолевают более полусотни школьников из Чувашии. Наравне с ними в этом году, снова попытать счастья в финале — но уже без регионального отбора — смогут местные победители и призеры прошлогодних российских олимпиад. Борьба пойдет не только за призы и почетные дипломы — ученики, занявшие призовые места на всероссийском этапе школьной олимпиады, получат хорошие льготы при поступлении в вуз.

В ТЕМУ По данным Минобразования Чувашии в различных этапах олимпиады — начиная с муниципального — ежегодно принимают участие более 30 тысяч школьников республики. По итогам всероссийских школьных олимпиад Чувашия стабильно входит в число двадцати регионов с лучшими показателями. В прошлом году на финальные этапы всероссийской олимпиады, проходившие в разных городах страны, отправился 51 представитель нашей республики; 15 знатоков школьных предметов стали победителями и призерами олимпиад по экономике, математике, обществознанию, технологии, ОБЖ, физкультуре, истории мировой художественной культуры и географии. «Кто ответственно подходит к учебе, тот добивается успехов. Важно, что все свои силы, энергию вы направляете на самореализацию», — подчеркнул на встрече с этими ребятами Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он также отметил, что в республике делается все для того, чтобы все дети могли получать качественные знания и добиваться успеха в жизни.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: Региональные этапы олимпиад, помимо всего прочего, дают ученикам хорошую возможность проверить в теории и на практике свои знания по школьным предметам.