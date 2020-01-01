Начальник Вурнарского отдела ГИБДД брал взятки продуктами

В Чебоксарах бывший сотрудник полиции и его знакомый признаны виновными в совершении преступлений.

Установлено, что в 2018 году тогда еще оперуполномоченный управления МВД России по городу Чебоксары и его сообщник решили «развести» на деньги местную жительницу. Сообщили женщине, что ее и родственников могут привлечь к уголовной ответственности за мошенничество по сфабрикованному против них заявлению. Однако обещали содействовать отказу в возбуждении уголовного дела, если она передаст им 100 тысяч рублей. Женщина выполнила требование, однако посредник вскоре вернул деньги обратно.

За превышение должностных полномочий суд приговорил бывшего оперативника к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. А его знакомого за пособничество к штрафу в 50 тысяч рублей. Факты противоправных действий осужденных выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей регионального СУ СКР и сотрудников подразделения собственной безопасности МВД по Чувашии.

В должностных преступлениях обвиняется и бывший начальник ОГИБДД МО МВД России «Вурнарский». Ему также инкриминируется превышение должностных полномочий, а помимо того — мелкое взяточничество и служебный подлог. По версии следствия, в прошлом году начальник ОГИБДД пять раз незаконно освобождал водителей, нарушивших правила дорожного движения, от административной ответственности. К примеру, один из них сел за руль, не имея водительского удостоверения, другой управлял машиной с признаками опьянения…

Он же в феврале минувшего года остановил на участке автодороги «Вурнары-Убеево-Красноармейское» грузовой автомобиль под управлением водителя, не имеющего при себе путевого листа и товарно-транспортных документов на перевозимый груз. Вместо того, чтобы составить протокол и привлечь нарушителя к административной ответственности, начальник довольствовался мелкой взяткой в виде пакета с продуктами.

Кроме того, в марте служивый составил заведомо подложное постановление об административном правонарушении, которое якобы совершил его знакомый, после чего тот незаконно получил страховую выплату по КАСКО. В Следственном управлении СКР по Чувашии отметили, что по результатам служебной проверки начальник ОГИБДД был уволен со службы за проступок, порочащий честь полицейского.

Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд. Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР с сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Чувашии и прокуратурой Вурнарского района.