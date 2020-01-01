В Чебоксарах «горел» Дворец культуры тракторостроителей

Учебные пожары помогают в настоящих

«Вы куда? Тут «пожар», — предупреждали выходящие из здания люди тех, кто только намеревался войти в ДК тракторостроителей. В этот день на крупном объекте прошли пожарно-тактические учения чувашских спасателей.

Согласно легенде условное возгорание произошло на главной сцене ДК. В результате короткого замыкания электропроводки вспыхнули декорации. Пламя угрожало перекинуться на весь зрительный зал и смежные помещения. По тревожному сигналу системы оповещения персонал и посетители самостоятельно покинули здание, а вот восемнадцать артистов, репетировавших на сцене, оказались отрезаны от путей эвакуации. Люди пытались самостоятельно сбить огонь, но он перекинулся на занавес и деревянный пол.

Бойцы газодымозащитной службы вывели из опасной зоны «пострадавших» в спасательных дыхательных масках и передали в руки медиков скорой помощи. Одновременно шла боевая работа по ликвидации условного возгорания, площадь которого составляла около трехсот кв. метров. В тушении задействовали более пятидесяти человек личного состава и одиннадцать единиц пожарной техники.

Сложность прошедших учений — в высокой посещаемости объекта и большом количестве помещений внутри здания, объяснил «СЧ» начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Чувашии подполковник внутренней службы Эдуард Сорокин. Но спасателей «происшествие» не застало врасплох — недаром ежедневно у них проходят лекции, периодически — практические занятия на объектах. Задача пожарных — выехать на место в боевой одежде, изучить здание, засечь время выполнения каждого этапа (например, на сборы и выезд из пожарной части дается не более минуты). Иначе говоря, нужно рассчитать необходимые силы и средства и всегда быть готовыми к возможному ЧП.

Сотрудники экстренных служб с поставленными задачами справились успешно, по завершении учений оценку дал руководитель тушения условного пожара, подполковник внутренней службы Николай Нягин.

Фото сap.ru: Свои действия в случае пожара на учениях отрабатывают на практике не только спасатели, но и работники крупных объектов.