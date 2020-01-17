На Бога надейся, а лед проверяй

К купелям — по очереди

В это воскресенье православные отмечают Крещение Господне. По традиции в крещенскую ночь, а затем и в праздничное утро многие верующие окунаются в ледяную воду. Как уже сообщала «СЧ», в столице Чувашии к празднику должны были оборудовать семь купелей. Однако на этой неделе в Чебоксарах значительно потеплело, поэтому в организацию крещенских купаний внесены коррективы.

Как сообщали специалисты в начале недели на городской планерке, на Волге, где планировалось обустроить иордани, лед у берега достаточно крепкий, толщиной в 30 см. Но к выходным ситуация изменилась. По словам сотрудников управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чебоксар, из-за неустойчивой погоды на многих водоемах, в том числе и на Волге, лед недостаточно прочный и при большом скоплении людей может не выдержать нагрузки.

Поэтому предполагается, что подход людей к купелям будут регулировать с учетом прочности льда и устроенных деревянных трапов. Горожан просят отнестись с пониманием к повышенным мерам обеспечения безопасности и четко выполнять требования организаторов.

Как правило, в крещенскую ночь больше всего народу собирается на берегу Волги возле Свято-Троицкого монастыря. Здесь уже обустроены четыре иордани, представляющие собой безопасные деревянные конструкции с дном, лестницами с двух сторон и перилами. Глубина купелей не более 1 м 30 см. Теоретически в каждую могут окунуться сразу восемь человек, однако, как было сказано выше, количество купающихся будет ограничено.

ЦИФРА: Около 130 купелей будет обустроено в республике для крещенских купаний

Кроме того, сегодня купели осмотрит межведомственная комиссия, проведет замеры льда и проверит, безопасны ли сооружения. Если по результатам приемки будут какие-то изменения в организации крещенских купаний, об этом дополнительно сообщат на сайте города, предупредили в чебоксарской администрации.

Отметим, нынче власти города постарались создать максимально комфортную и безопасную обстановку для крещенских купаний. Предусмотрены кабинки для переодевания, пункты обогрева, биотуалеты, стоянка для спецтранспорта и личных авто. Торговые палатки с горячим чаем и выпечкой будут работать с полудня 18 января до шести вечера 19 января. А автобусное обслуживание на маршрутах 7 и 22 в крещенскую ночь продлят до двух часов.

Готовятся к празднику и в храме Новомучеников и Исповедников Российских, что находится по проспекту Тракторостроителей. Многие читатели «СЧ» просят уточнить, где именно установлена там купель. Как рассказали в храме, еще в 1996 году при его строительстве неподалеку в лесу был найден источник. В 2013 году его решили облагородить. В Крещенский сочельник 18 января 2014 года источник освятили, и впервые в обустроенной купальне смогли окунуться жители новоюжного района. В этом году здесь, как и у Свято-Троицкого монастыря и остальных купелей, будут дежурить медики и спасатели.

Врачебно-сестринская бригада заступит на дежурство и возле новочебоксарского собора святого князя Владимира, где нынче решено обустроить единственную в городе купель. От традиционной иордани возле нижней волжской набережной новочебоксарцы решили-таки отказаться. «Купели у подходного канала на Волге в этом году не будет в связи с неустойчивыми погодными условиями, — сообщается на сайте города. — Из-за теплой погоды лед на Волге ниже Чебоксарской ГЭС чрезвычайно тонкий, нарушена его целостность. А от маяка до пристани и вовсе открытая вода».

СОВЕТ «СЧ» Разогреваться лучше разминкой Чтобы избежать несчастных случаев во время купания в ледяной воде, спасатели и медики просят прежде всего реально оценить свои возможности и состояние здоровья. А также напоминают: — купание можно проводить лишь в специально оборудованных местах, где обустроен сход в воду и дежурят медики и спасатели, нельзя подъезжать к купели на автотранспорте; — перед купанием категорически запрещено употреблять алкоголь, лучше сделать разминку или пробежаться; — не рекомендуются прыжки в воду и погружение с головой; — запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых; — в воду следует окунаться не больше чем на 10-15 секунд; — при купании нужно соблюдать очередность погружения и не создавать тесноты и давки; — после окунания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду, можно выпить горячий чай из термоса; погружение в ледяную воду противопоказано людям с хроническими тяжелыми заболеваниями любого характера, такими как диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, острый бронхит, пневмония, астма, болезни системы мочевыводящих путей, почек и другие.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: И в оттепель, и в лютый мороз находится немало желающих окунуться в крещенскую воду, чтобы испытать на себе ее благодатную силу.