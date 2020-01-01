Батыревский и Шумерлинский районы готовятся к Крещению

Несмотря на предвещаемую метеорологами непогоду, в районах активно готовятся к Крещению.

В Батыревском районе иордани для купания сооружаются в шести сельских поселениях. Купели оборудуются в основном на речках, озерах и плотинах. В Долгоостровском и Шаймурзинском поселениях есть святые источники, куда также можно будет окунуться в крещенскую ночь. В местах купаний будут дежурить сотрудники МВД, медработники и спасатели. Сейчас обустраиваются удобные спуски к прорубям, деревянные помосты и конструкции для безопасного окунания, кабинки для переодевания.

А в Шумерлинском районе для крещенского купания оборудуют семь купелей на прудах и плотинах. Как рассказали в администрации, здесь также предусмотрены освещение, деревянные проходы, подъездные пути. Кроме того, будут установлены палатки для переодевания и организован горячий чай для желающих.

Фото cap.ru: В преддверии православного праздника Крещения Господня с учетом безопасности и комфорта для участников крещенских купаний оборудуются иордани и в других районах и городах республики. Всего же по Чувашии подготовят порядка 130 купелей.