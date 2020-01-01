Юные художники из Чебоксар прошли обучение в Северной столице

Питерские каникулы

На днях ученики Чебоксарской детской художественной школы № 6 имени Акцыновых вернулись из Санкт-Петербурга, где они провели зимние каникулы. Дети ездили не просто на экскурсию — они изучали технику живописи акрилом на базе художественной школы для детей и взрослых «Джотто».

Как рассказывает педагог ЧДХШ имени Акцыновых, заслуженный работник культуры Чувашии Елена Карнаева, творческие поездки для детей во время каникул стали традиционными. Вот уже на протяжении восьми лет учащиеся школы выезжают в Северную столицу на учебную практику. «Эта практика очень важна для наших учеников, — говорит Елена Ивановна. — Мы видим новые техники живописи, знакомимся с мировыми шедеврами выставочных центров Санкт-Петербурга, пробуем работать новыми материалами, а педагоги-художники Санкт-Петербурга раскрывают нам секреты своего мастерства».

На этот раз учебные занятия были связаны с акриловой живописью. Проводил их член Союза художников России, член Международной ассоциации «Искусство народов мира», член Петровской академии наук и искусств Владимир Пантелеев. Ученики художественной школы изучили новые колористические возможности при работе над натюрмортом.

Фото Елены Карнаевой: Владимир Пантелеев показал новые техники и возможности живописи акриловыми красками.