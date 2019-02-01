Водители получат право оспорить экзамен на «права»

Масштабная реформа подготовки водителей стартует в начале 2020 года. Как пишет газета «Коммерсантъ», соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Впервые будет разрешена учебная езда на магистралях со скоростью движения выше 60 км/ч, а осенью на смену традиционным «площадке» и «городу» придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения. Одновременно появится и опция, которую ждут многие граждане: результат экзамена можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора.

Ряд новшеств начнет действовать уже в январе 2020 года. Именно с этого времени будет снят запрет на обучение вождению на магистралях и введен новый возрастной ценз — получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет с 20 лет (сейчас — с 16-ти ). Кроме того, автомобилист, лишенный водительского удостоверения, не сможет вернуть документ, если у него имеется задолженность по штрафам. А еще кандидат в водители не будет допущен до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.