Редакцию «СЧ» посетил депутат Госдумы России Леонид Черкесов

Планерка с мандаринами

С появлением с утра пораньше на ежедневной газетной планерке «СЧ» депутата Госдумы России Леонида Черкесова в редакции наконец-то воцарилась новогодняя атмосфера. Как настоящий Дед Мороз, Леонид Ильич заглянул в газету с мандаринами и ананасом.

Из обсуждения материалов свежего номера и темы передовой планерка незаметно превратилась в одно большое интервью. Леонид Черкесов сумел сразу же завладеть вниманием журналистской аудитории — в беседе депутат Госдумы рассказывал не только о трудовых буднях в парламенте страны, но и вспоминал о времени своей работы на посту главы Чебоксар.

Не теряет он связи с родной республикой: народный избранник продемонстрировал прекрасное владение ситуацией во многих сферах — как в городе, так и в регионе. Высокой оценки Леонида Черкесова удостоилась транспортная реформа в Чебоксарах. Сообщив, что ему есть с чем сравнивать (транспортную реформу проводят во многих городах России), Леонид Ильич отметил, что город справился с задачей: спустя год после ее начала многие вопросы с транспортом удалось снять. А говоря о садиках, которые в этом году построили в Чебоксарах, добавил: не каждый город-миллионик может похвастаться такими объемами социального строительства.

Рассказал депутат и о курируемых им проектах. Один из них — Фонд поддержки детско-юношеского спорта, благодаря помощи которого хоккейную форму получили 35 школьных команд республики. А к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет запущен волонтерский проект «Сердце ветерана». Каждого участника войны возьмут под опеку волонтеры-медики. Много мероприятий запланировано и с городским советом ветеранов.

Как врач Леонид Черкесов отметил огромную финансовую поддержку медицинских учреждений в рамках реализуемых нацпроектов в области здравоохранения. А опыт Чувашии в области строительства ФАПов в сельской местности уже приводят в качестве хорошего примера на уровне России. Молодым же докторам он посоветовал не бояться идти в районные больницы. Помимо весомой государственной поддержки, работа на селе — это еще и огромный опыт самостоятельной врачебной практики, которую не всегда наработаешь в городских больницах.

Разговор также зашел о масштабной акции Первого канала «Стань первым», прошедшей 1 июня в Чебоксарах (журналисты с интересом для себя узнали, что она состоялась благодаря, в том числе, личному участию Леонида Черкесова), а также о медицинской этике и планах парламентария написать книгу воспоминаний.

Поведал гость редакции и о личном. На вопрос, скучает ли по Чебоксарам, Леонид Ильич ответил: «Конечно, первое время особенно тяжело было». Сейчас на посту депутата Госдумы скучать не приходится — работа с утра до позднего вечера. К тому же Леонид Черкесов возглавляет федеральную национально-культурную автономию чувашей России — помогает решать вопросы земляков.

Пользуясь случаем, депутат пригласил коллектив редакции на экскурсию в Государственную Думу с возможностью побывать в зале пленарных заседаний. Там, кстати, регулярно бывают чувашские школьники и студенты. Каждый депутат, как выяснилось, может организовывать такие экскурсии.

ИЗ СЕТИ «Огромное удовольствие получил, общаясь с коллективом газеты. Эти люди настоящие профессионалы слова и своего дела, — написал Леонид Черкесов на своей страничке в Инстаграме. — Беседа с журналистами выдалась действительно очень конструктивной и полезной для меня: обозначенные ими проблемные вопросы обязательно возьму «на карандаш». И с удовольствием снова приду в гости».

Фото Валерия Львова: В завершении встречи гость выполнил важную миссию, которая обычно отводится главному редактору «СЧ» — вручил переходящие кубки газеты за лучший материал и лучшую фотографию месяца обозревателю газеты Елене Тры и фотокорреспонденту Олегу Мальцеву.