Дед Мороз и Снегурочка встретили в аэропорту должников за тепло и электричество

Чтобы долги Новый год не омрачили

Пятилетняя Оксана в Москве еще ни разу не была. Вот и решила семья встретить Новый год в столице. «Там меня ждет Дедушка Мороз с подарком!» — в предвкушении чуда говорит девочка. И какого же было удивление малышки, когда Дед Мороз со Снегурочкой встретили ее уже в Чебоксарах — в аэропорту.

Фотосессия в аэропорту

Это судебные приставы и филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» постарались: проводят совместную акцию, в ходе которой пассажиры, улетающие из Чебоксар и прибывающие в Чувашию, а также провожающие и встречающие их люди имеют возможность проверить свои долги по налогам, штрафам, платежам за услуги ЖКХ, в том числе за отопление и горячую воду.

Снегурочка, в которую принарядилась руководитель регионального центра стратегических коммуникаций Т Плюс Ирина Романова, дарит Оксане книжку с «энергетическими» головоломками и комиксами о приключениях ее ровесников в Энергограде — будет чем скоротать время в полете. А Дед Мороз, на время сменивший форму пристава на теплую шубу и красную шапку сотрудник УФССП Сергей Богатырев (почти что «штатный» Дед Мороз управления: перед Новым годом и в рейды с посохом ходит, и на подобных акциях по-доброму о долгах напоминает), предлагает родителям девочки пройти к дежурящим здесь судебным приставам и проверить наличие долгов. Те охотно соглашаются. Процедура проверки занимает считанные минуты: «Вы — «чисты», задолженности не имеете!»

Маленькая Оксана в это время просит сфотографировать ее с белобородым Дедушкой и красавицей Снегурочкой — хочет запечатлеть волшебный момент. Впрочем, детворы среди пассажиров много: спрос на сказочных персонажей большой, они никому не отказывают в новогодней фотосессии.

На улице — редкий для последней декады декабря ледяной дождь, вылет самолетов двух московских рейсов чуть задерживается. Пока ждут — многие воспользовались возможностью проверить долги.

Большинство — без каких-либо долгов. Анатолий Григорьев, к примеру, в отсутствии задолженности нисколько не сомневался. «Все равно, — говорит, — решил в этом удостовериться. А вдруг что-то забылось: скажем, квитанция от ГИБДД до меня не дошла — может же быть такое, проверить лишний раз никогда не помешает. Потому такие акции только приветствую». Такого же мнения Тамара Горланова: «Проверила — все хорошо. Не люблю жить с долгами. Убедилась, что Новый год начинаю без долгов, и настроение отличное!»

А могут и ограничить

А вот у жителя Чебоксар Игоря в банке данных исполнительных производств задолженность обнаружилась. Всего-то 300 рублей, тем не менее, мужчина насторожился: «И что теперь — снимете меня с рейса? Поверьте, я не знал об этом долге…» Судебный пристав Калининского РОСП г. Чебоксары Александр Васильев его успокаивает: «Вы, наверное, имеете ввиду меру воздействия на должников в виде ограничения выезда за пределы России». Облегченно вздохнув, Игорь оплатил долг, даже не поинтересовавшись причиной его образования.

Что касается ограничения на выезд из страны, то оно, по словам приставов, по-прежнему остается одним из самых эффективных мер воздействия на должников. Нынче минимальная сумма долга, при которой пристав может ограничить гражданину выезд в другие страны, составляет 30 тыс. рублей. Если долг не погашен в течение двух месяцев, невыездной порог снижается до 10 тыс. рублей. К слову, в Чувашии количество таких «ограниченных» должников составляет почти 22 тыс. человек. Чебоксарский аэропорт обслуживает и международные рейсы — их пассажиров судебные приставы тоже проверяют. И случаи, когда из-за долга для некоторых из них граница оказалась на замке, здесь тоже бывали.

За два с половиной часа возможностью проверить долги воспользовались порядка 300 человек. Должников среди них, как оказалось, немного: они поспешили тут же погасить свои задолженности. Их размеры небольшие — до двух тыс. рублей. В том числе и плата за отопление.

Впрочем, как отмечают и приставы, и энергетики, дело не в сумме. Затеяв акцию, взыскание долгов во главу угла они и не ставили. Не менее важно, по их мнению, побуждение граждан к своевременному исполнению своих финансовых обязательств. И одним из действенных механизмов для этого, безусловно, является информирование населения о современных способах оповещения о долгах и их оплате, так как незнание о задолженности либо халатное отношение к ней может привести к аресту имущества, другим неприятным последствиям.

Филиал ЭнергосбыТа, к слову, все больше вооружается цифровыми технологиями, чтобы обеспечить своим клиентам удобство обслуживания.

Недавно, к примеру, запустили новый онлайн-сервис, который позволяет оплатить квитанции за отопление и горячее водоснабжение, не выходя из дома. Клиентам — физическим лицам в «личном кабинете» на сайте энергокомпании нужно всего-то набрать номер лицевого счета — быстро и просто. Платежи принимаются без комиссии с карты любого банка.

Рояль в кустах

Звучит объявление о приземлении «Боинга» рейса № 338 «Москва (Шереметьево) — Чебоксары». И знаете, кто оказался среди его пассажиров? Директора филиалов Марий Эл и Чувашии ЭнергосбыТа и Т Плюс Вячеслав Зданович и Сергей Ушаков. Возвращаются из Москвы: в головном офисе энергокомпании подводили итоги года, а тут — коллеги вместе с судебными приставами со своей акцией.

Безусловно, от предложения провериться на долги не отказались. Задолженности нет — кто бы сомневался! Пользуясь моментом, Вячеслав Зданович еще раз подтвердил решительный настрой в работе по борьбе с неплатежами: «Такая решимость обусловлена высокой задолженностью потребителей тепла и горячей воды: в трех городах нашего присутствия — Чебоксарах, Новочебоксарске и Йошкар-Оле — она достигает 1,4 млрд рублей. Потому и проводим акции, подобные сегодняшней. При этом хочу подчеркнуть, что совместная с судебными приставами работа — самая эффективная. Недавно, к примеру, провели с ними серию рейдов с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», который позволяет выявлять автомобили должников даже в плотном потоке транспорта — результат превзошел ожидания».

И все же беседу с представителями СМИ Вячеслав Юрьевич завершил на приятной, предпраздничной, ноте — напомнил еще об одной акции ЭнергосбыТа. Она с говорящим названием: «В Новый год — без долгов!» Физическим лицам — клиентам компании до конца года нужно оплатить потребление тепла и горячей воды за ноябрь, внести предоплату за декабрь — и они становятся участниками розыгрыша ценных призов.

Энергетики умеют благодарить добросовестных потребителей — подведение итогов акции совсем скоро.

Фото Любови Яковлевой: Дед Мороз и Снегурочка советуют пассажирам самолетов встретить Новый год без долгов.