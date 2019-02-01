Больше семи миллиардов будет направлено на социальную поддержку

Елки, обучение пенсионеров и «долевку» обсудили на правительственном совещании

Несмотря на то, что в официальной повестке еженедельной планерки у Главы республики было всего несколько вопросов, обсудить за круглым столом за час успели гораздо больше. Например, Михаил Игнатьев объявил, что ближайшая суббота, 28 декабря, в детских садах останется выходным днем. Хотя этот вопрос и поднимался ранее, оказалось, что большинство родителей желают оставить детей дома. Коснулся разговор и графика работы больниц — они, как это обычно и бывает, работают до последнего дня уходящего года.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Грищенко напомнил, что при участии федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства будет закончено возведение домов номер 6 по улице Гражданской и 83 по улице Калинина. В течение года, заметил он, многоэтажки вполне можно достроить. «Правительство Чувашии не стоит в стороне, не наблюдает. Мы представили на федеральном уровне соответствующую аргументацию, чтобы получить необходимые финансовые средства», — подчеркнул руководитель республики.

Также обсудили вопрос о вступающих в силу с 1 января изменениях в социальном обеспечении граждан. Министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев рассказал, что в республике действует больше девяноста направлений соцподдержки, и в грядущем году на эти цели будет выделено 7,6 млрд руб. (на 10% больше, чем в 2019 году). Увеличатся ежемесячные выплаты для семей, в которых родился первый или третий ребенок, а удостоверения многодетных семей теперь будут получать и те родители, которые взяли детей под опеку.

В 2020 году больше внимания окажут неработающим женщинам с маленькими детьми. Если раньше рассчитывать на дополнительное образование могла мама с ребенком до трех лет, теперь обучиться можно, имея ребенка дошкольного возраста. Дополнительно готовы обучить и граждан старше пятидесяти лет, в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Также министр рассказал: с будущего года жители Чувашии, обладатели звания «Ветеран труда», будут получать компенсацию на уплату взноса на капремонт. Раньше такое право было лишь у «федеральных» ветеранов.

Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Чувашии Роза Кондратьева коротко осветила новости своей сферы. Так, с 1 января 2020 г. увеличатся на 6,6% страховые пенсии неработающих пенсионеров, а размер материнского капитала составит 466 тыс. 617 руб. Выплаты пенсии на почте начнутся досрочно, 3 января на селе и 4 января — в городских отделениях.

При обсуждении зимнего отдыха вновь, как и прежде, звучала мысль, что нужно охватить детей и молодежь. Именно поэтому, наверное, и называли такие немаленькие цифры: пять тысяч мероприятий планируется провести с 10 декабря по 25 января, в том числе новогодние елки и спортивные праздники. «Амазония», «Дорисс-парк», а также Лакреевский лес и парк имени Николаева — перечислил главные места народных гуляний глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков и пригласил всех в «Амазонию» на фейерверк в новогоднюю ночь. В свою очередь, на такой же фейерверк, только на Соборную площадь Новочебоксарска, гостей пригласила глава администрации этого города Ольга Чепрасова.