В Чувашии реализуется федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель»

Новогодний подарок — печь для обжига

«Мама-предприниматель» — федеральный образовательный проект, направленный на развитие женского предпринимательства в России. В Чувашии он реализуется при поддержке Минэкономразвития Чувашии, Республиканского бизнес-инкубатора и центра «Мой бизнес».

Предложение попробовать совместить заботу о семье и продвигать собственное дело рассчитано на жительниц республики. Ведь на первом этапе проекта женщины в течение недели проходят бесплатные тренинги в одном из чебоксарских бизнес-инкубаторов, обучаясь там основам предпринимательства. А затем представляют на суд жюри свои бизнес-идеи. Автор лучшего проекта получает подъемные — грант от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее».

В прошлом году было подано 80 заявок, отобрано 30, из них авторы 21 заявки прошли обучение. В нынешнем году из 80 заявительниц отобрали 25, обучили 20. Специалисты бизнес-инкубатора тщательно изучают «досье» претендентов, чтобы в итоге за грант боролись не просто красивые проекты, хотя оригинальность идеи тоже учитывается, а главное — экономически обоснованные и социально значимые. Год назад «подъемные» от благотворительного фонда получила Елена Соколова, на реализацию проекта «Прокат детских карнавальных костюмов». А нынче, как уже сообщала «СЧ», грант в 100 тысяч рублей выиграла Мария Агафонова с проектом мастерской керамики «Маруся».

Победительница поведала, что давно мечтала заняться бизнесом. Были разные увлечения — фотография, дизайн квартир, но тянуло к керамике. «Это у меня — наследственное, — объясняет Мария Владимировна. — Мы тогда жили в Юрмале, хотя сами чуваши, и у папы там была своя мастерская по производству керамики. Потом переехали в Чебоксары, он все мечтал продолжить здесь любимое дело. Не получилось… И я решила стать продолжательницей семейного ремесла».

Год назад мама троих детей подала заявку на участие в проекте, но сидеть и ждать результата не стала, начала на свои деньги строить бизнес. Нашла помещение под аренду мастерской, закупила глину, гончарный круг. Оставалась печь для обжига, но собственный капитал иссяк. Договорилась с другом семьи, тоже предпринимателем-керамистом, чтобы, пока не накопит денег, возить изделия на обжиг в его мастерскую, что в соседнем городе. Да, неудобно, но это движение вперед, а Мария не привыкла стоять на месте.

Тут как раз упорную предпринимательницу приглашают поучаствовать в проекте. Конечно, она не упустила шанс — и выиграла. «Спасибо государству и благотворителям за мощную поддержку. — Надеюсь уже до Нового года приобрести печь, — благодарит хозяйка «Маруси» и делится дальнейшими планами: открыть магазинчик, где любая хозяйка сможет выбрать глиняную посуду.

Татьяна Полякова

Фото из архива РБИ: «Мамы-предпринимательницы знакомятся с налогообложением частного бизнеса».