В Чебоксарах состоялся тренинг «Школа предпринимательства»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Год работаешь, неделю учишься

Федеральный образовательный проект «Школа предпринимательства»,нацелен на обучение действующих предпринимателей, желающих развить, расширить или перепрофилировать бизнес. Как уже сообщала «Советская Чувашия» в выпуске за 13 декабря, участникам этого тренинга на днях выданы сертификаты о прохождении образовательного курса.

В течение рабочей недели предприниматели, осуществляющие деятельность более одного года, смогли проанализировать свои методы ведения бизнеса, выявить отклонения и получить навыки по улучшению финансовых и производственных показателей.

«Мне «Школа» дала много новой информации, — благодарна предпринимательница Наталия Пашугина, позапрошлым летом открывшая в Чебоксарах творческую мастерскую «ДивоДерево» и при ней магазин. — Узнала, в частности, о бесплатных правовых и финансовых консультациях, которые дают специалисты Республиканского бизнес-инкубатора. После Нового года, как только спадет вал заказов, планирую при поддержке профессионалов инфраструктуры поддержки малого бизнеса Чувашии создать сайт для дальнейшего продвижения продукции».

Елена Ананьева
Опубликовано: 24 декабря 2019 г.


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