Театры нарядили елки и сказки

Новогодние представления начинаются с премьеры

В театрах есть такая традиция — к каждому Новому году здесь обязательно ставят новую сказку. Во-первых, надо порадовать детей и их родителей, которые приходят на представления с Дедом Морозом и Снегурочкой. Во-вторых, считается, что это принесет удачу в наступающем году. Вот и сейчас во всех театрах уже начались хороводы у больших театральных елок, а на сцене разыгрываются сплошные сказочные премьеры.

В Русском драматическом премьера — как раз сегодня. И не совсем обычная. Хоть следующий год и не Год свиньи, здесь выбрали к постановке мюзикл про доброго, верного и романтичного поросенка Хрю. В этой истории действуют еще цыпленок Ми-Ми и гусь Гарри, а также Золотая рыбка и Птицы высокого полета. «Большое сердце маленького Хрю» вообще вмещает в себя массу разных сказок и историй. Ведь главный герой — очень начитанный, он умеет играть в любые игры, к тому же мечтает полететь в космос. Он уверен, что дружба — это навсегда, обиды надо прощать, а друга выручать во что бы то ни стало. Детям с помощью заводной музыки, веселых стихов и активного общения с героями спектакля поведают о том, как надо бережно относиться к друзьям и близким людям. А взрослые без труда угадают здесь и нюансы «любовного треугольника», музыкальные и визуальные пародийные цитаты из многих любимых фильмов, например «Безымянной звезды» или «Кавказской пленницы».

Здесь очень много танцев (хореограф Ирина Гаврилова), а одна «ария» тут же сменяет другую. Одним словом, веселья с верхом хватит на всех. Это не первая работа театра с Натальей Кузьминых и Егором Шашиным, авторами детских мюзиклов. В сказочном репертуаре нашего театра уже есть такой хит этих авторов и главного режиссера РДТ Владимира Красотина как «Царевна-лягушка», на представлениях которого восторгу малышни, а также их родителей, нет предела. Художник спектакля о космическом поросенке — Владимир Шведов.

В Чувашском государственном театре оперы и балета для нынешних праздников заново поставили «Бременских музыкантов» на музыку Геннадия Гладкова. Эта постановка здесь успешно шла несколько лет с конца прошлого века. В мюзикле с удовольствием участвуют наши профессиональные вокалисты. А малыши радостно подхватывают известные песни из легендарного мультфильма в сопровождении симфонического оркестра и разглядывают яркие костюмы и декорации художника Валентина Федорова. Вместе с музыкальным руководителем Никитой Удочкиным в работе над новой версией участвовали режиссер Анатолий Ильин, хореограф Юрий Свинцов и хормейстер Любовь Казанцева.

Чувашский академический драматический театр имени К.В. Иванова к веселым «елкам» приготовил музыкальную сказку на русском языке по пьесе Юлия Кима «Кто принцессу поцелует». Тут тоже все как положено — добро победит зло. А идти побеждать Змея и сестру его Анну-Конду, как всегда, придется Ивану-дураку, который при этом попадет во множество забавных ситуаций. Создали сказку в чувашской «академии» режиссер Алексей Герасимов и художник Людмила Сидорова.

В ТЮЗе имени Михаила Сеспеля в репертуаре уже множество «зимних» сказок. Например, «Морозко», «Снежная королева», «Снегурушка». Все они тоже когда-то были поставлены к Новому году, а потом уже радовали маленьких зрителей круглый год много лет. А нынче в молодежном театре выбрали для новогоднего подарка настоящего «Волшебника Изумрудного города» по сказке Александра Волкова. Поставил спектакль режиссер Степан Пектеев. Как известно любителям интересных книжек — это история об удивительных приключениях Элли и ее друзей, каждый из которых смог исполнить свое заветное желание. И здесь также рассказывается о том, как настоящие друзья готовы всегда протянуть руку помощи тем, кто оказался в беде.

А вот в Чувашском театре кукол сыграли премьеру именно зимней сказки — «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена. Причем первый показ спектакля новой постановки кукольники посвятили открытию I Республиканского фестиваля спектаклей воскресных школ «Верить — любить — творить». А сам спектакль создан «звездной» командой приглашенных постановщиков из Санкт-Петербурга. Автор пьесы и режиссер Светлана Дорожко — номинант национальной театральной премии «Золотая маска», обладатель многочисленных наград и побед международных и региональных фестивалей театров кукол. Сценография, куклы и костюмы работа художника Александра Алексеева — лауреата «Золотой маски». Музыку к спектаклю написала Татьяна Алешина. В постановке все зрелищно и динамично, в ней задействованы мультимедийные проекции, которые зрительно и чувственно расширяют пространство совсем небольшого «черного кабинета» театра кукол.

Одним словом, театры ждут всех детишек республики и их родителей на свои добрые сказки с увлекательными приключениями, волшебной музыкой и побеждающими все и вся героями. Чтобы загадать желание на будущий год, которое обязательно исполнится.

Фото: Главные роли в мюзикле «Большое сердце маленького Хрю» исполняют Андрей Аверин, Анастасия Бешенова и Владимир Буров.