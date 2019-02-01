Чебоксарские стоматологи стали лучшими

Чемпионат — предмет гордости

Ради идеальной улыбки пациентов стоматологам приходится постоянно следить за новыми методами лечения, постоянно держать «руку на пульсе». А тут, как показывают ежегодные конкурсы стоматологов по самым различным врачебным специальностям, совершенству нет предела. Финал последнего из всероссийских чемпионатов стоматологического мастерства в номинации «Эндодонтическое мастерство» прошел в Чебоксарах в клинике «Дент-а-мед».

Как отметил главный врач клиники, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Юрий Зорин, нынче конкурсы служат площадкой, где можно получить новые знания о технологиях в лечении полости рта. Поэтому чебоксарские стоматологи не упускают возможности принять участие в чемпионатах профессионального мастерства.

Кстати, в «Дент-а-мед» столь масштабный форум проводится не впервые. И в этом году клиника выбрана не случайно. По традиции местом проведения стоматологического чемпионата становится лечебное заведение, в котором трудится предыдущий победитель. На прошлогоднем всероссийском чемпионате первое место в номинации «Эндодонтическое мастерство» занял врач клиники Роман Эйзенбраун. Более того, по словам почетного президента Стоматологической ассоциации России, директора чемпионата стоматологического мастерства Владимира Садовского, «Дент-а-мед» — клиника, которая оснащена по последнему слову техники. Здесь, несмотря на небольшое пространство, есть все необходимое: микроскопы, оптика, компьютерные томографы…

Для создателей красивых улыбок республики минувший конкурс в очередной раз стал и предметом гордости. Из семи финалистов — лучших докторов из Чебоксар, Кирова, Ульяновска, Рязани и Нижнего Новгорода — два первых места заслужили стоматологи из Чебоксар. Первое досталось врачу-стоматологу-терапевту клиники«Дент-а-мед» Марине Васильевой, второе — стоматологу-терапевту Республиканской стоматологической поликлиники Людмиле Гордеевой.

Очередная победа, как считает Юрий Зорин, это результат постоянного совершенствования, непрерывного обучения специалистов в так называемой внутренней академии стоматологического мастерства, где проводятся мастер-классы, куда уже несколько лет подряд приезжают как российские, так и международные эксперты и ведущие специалисты. Вот и в этот раз в рамках чемпионата была организована научно-практическая конференция «Сложная стоматология. Инновационный подход», которую провели гуру стоматологии — члены жюри.

Фото клиники «Дент-а-мед»: Стоматолог-терапевт Марина Васильева (справа) — очередной победитель из Чебоксар всероссийского чемпионата стоматологов.