Фестиваль студенческих и школьных театров будет продолжен

Творческую эстафету приняла Удмуртия

16 декабря в Нижнем Новгороде чествовали победителей и призеров молодежного фестиваля сценического искусства «Театральное Приволжье». Уникальный проект был реализован в Год театра по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Как уже писала наша газета, лучшим студенческим спектаклем этого престижного конкурса стала постановка межвузовского театра «Абрикосовый сад» из Чувашии «Мой дедушка был вишней».

Главной целью проекта организаторы называли побуждение непрофессиональных театральных коллективов к активной творческой конкуренции и открытие новых имен на театральном небосклоне округа. И этой цели «Театральное Приволжье» достигло в полной мере. По словам участников проекта, им давно не хватало такого творческого соревнования, чтобы померяться силами со сверстниками из всех приволжских регионов, и это стало настоящим вызовом и непростой задачей.

Всего в этой увлекательной борьбе участвовали 483 коллектива, а это семь тысяч юных актеров. Причем ребята в этом состязании подняли свой уровень и отточили мастерство. Наконец, получили оценку профессионального жюри и зрителей. Главным же результатом проекта его авторы и участники считают создание единого культурного пространства любителей театра.

По данным официального сайта полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, постановки, показанные на фестивале, посмотрели более 150 тысяч человек. Еще 36 тысяч зрителей увидели видеоверсии спектаклей в Интернете. Почти 30 тысяч голосов было отдано за спектакли в народном голосовании, с помощью которого определились сильнейшие.

Во время торжественной церемонии заместитель полпреда Олег Машковцев наградил не только тех, кто занял первое место, но и школьные и студенческие коллективы, взявшие «серебро» и «бронзу». Среди них и студия сценического искусства чебоксарского лицея № 4 со спектаклем «Наброски судьбы». Отличившиеся получили памятные знаки и целевые гранты на новые спектакли — от 100 до 200 тысяч рублей. А лучшие режиссеры и актеры получили еще и такой подарок, как поездка в Москву на спектакли ведущих театров России. Награды также вручили и победителям конкурса афиш, который проходил в рамках фестиваля.

Маргарита Красотина

фото pfo.gov.ru

Участники межвузовского студенческого театра «Абрикосовый сад» считают себя настоящей семьей, где каждый может раскрыть свои таланты.

КСТАТИ

Радостным известием на чествовании победителей «Театрального Приволжья» стало сообщение, что фестиваль, родившийся в объявленный Президентом России Год театра, по многочисленным просьбам будет продолжен. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на сцене передал символ фестиваля представителям Удмуртской Республики. Этот регион принимает эстафету проведения «Театрального Приволжья» в 2020 году.