В 103 чебоксарских детсада поступит новое кухонное оборудование

До конца года 103 детских сада Чебоксар получат технологическое оборудование для пищеблоков, доложил на столичной планерке начальник управления образования администрации города Дмитрий Захаров. В 30 детских садах оно будет установлено в полном объеме после замены электропроводки в первом квартале будущего года.

Всего в городских детских садах за три года отремонтировано и заменено оборудование в семнадцати пищеблоках на сумму более 33 млн рублей. В нынешнем году капитально отремонтировано двенадцать пищеблоков в столичных детских садах на сумму 20,4 млн рублей, в них также установлено новое технологическое оборудование.

«Правительством Чувашии выделено более 97 млн рублей на замену оборудования в детсадах. Это позволит повысить качество питания. В кратчайшие сроки необходимо провести подготовительные работы для установки оборудования», — прокомментировал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.