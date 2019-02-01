За гибель рабочего — условные сроки

Калининский районный суд Чебоксар вынес приговор бывшим генеральному директору и прорабу ООО «Фирма Старко» за нарушение правил безопасности в ходе строительных работ и гибель рабочего.

Следствием и судом установлено, что фирма строила в Чебоксарах кадетский корпус с июня 2017 года. В нарушение требований проектной документации, дабы сократить финансовые и трудовые затраты, руководитель «Старко» принял решение не демонтировать плиты перекрытия подземного бомбоубежища, расположенного на территории строительной площадки. Полагал, что следует демонтировать только входы, замонолитив существующие проемы, и выполнить ряд других мероприятий.

В июне прошлого года, зная, что нет проекта производства работ, который бы содержал конкретные решения по технике безопасности и охране труда на этом этапе строительства, он дал прорабу указание выровнять территорию проектируемого стадиона. Подчиненный оказался послушным.

А дальше случилась трагедия. Утром на строительном объекте во время выгрузки грунта из КамАЗа произошло разрушение плит перекрытий бомбоубежища и, как следствие, провал грунта под машиной. Она упала в подземное сооружение, 49-летний водитель погиб от механической асфиксии.

Суд приговорил бывшего гендиректора «Старко» к 2 с половиной годам, а прораба к полутора годам условного лишения свободы.

Фото: Люди чаще всего гибнут во время работы на строительных объектах.