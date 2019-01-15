Основанный по велению государя…

Древний храм Чебоксарского Свято-Троицкого мужского монастыря

На протяжении веков архитектурные ансамбли и комплексы Чебоксар видоизменялись, пополняясь новыми сооружениями, но многое, к сожалению, безвозвратно терялось. Уже в XVI веке закладывается главенствующее положение Западного косогора в системе городского организма и формируется визуальный силуэт Чебоксар — как художественная композиция. К числу сохранившихся исторических строений, изначально игравших исключительную роль в узнаваемом портрете и образе города, относится ансамбль Свято-Троицкого мужского монастыря.

Переживший многое

Основанный в 1566 году по велению «благоверного государя царя и великого князя Иоанна Васильевича», монастырь многое пережил за свою историю. Он прошел сложный путь развития: от деревянного ансамбля, входящего в систему укреплений посада, до каменного комплекса — важнейшей архитектурной и исторической доминанты Чебоксар. В 1609 году, в период Смуты, монастырь подвергался разгрому, а в 1690 году пострадал от опустошительного пожара.

В 1764 году, в связи с проводимой Екатериной II секуляризацией, все принадлежавшие обители деревни и земли стали государственными, а монастырь перестал получать от государства материальную поддержку. Но, пожалуй, самое тяжелое испытание выпало на его долю в 1925 году, когда обитель по постановлению ЦИК Чувашской АССР была окончательно закрыта, а насельники выселены.

Почти на семь десятилетий иноческая жизнь в монастыре была прервана, строения были разорены либо искажены.

Сохранившееся

Лишь двум монастырским постройкам удалось избежать серьезных потерь в годы богоборчества — это надвратная церковь Святого Великомученика Феодора Стратилата и здание настоятельских покоев.

Однопрестольному храму, отличающемуся своеобразием объемно-планировочного решения и убранства фасадов, в год 550-летия Чебоксар исполнилось 260 лет. Церковь возведена в 1759 году по типу «восьмерик на четверике», она завершается восьмигранным шатром и небольшой шлемовидной главкой, установленной на восьмигранном барабане. В нижнем этаже двухэтажного четверика располагались ворота, во втором этаже — кельи, в восьмерике — непосредственно храм. Строение доминирует над участком монастырской стены и примыкающим с юго-восточной стороны к церкви двухэтажным братским корпусом, построенным одновременно с храмом.

Нижняя часть четверика с воротами отделена от верха строения широким декоративным поясом, состоящим из двух рядов поребриков. Фасады прорезаны небольшими окнами. Оконные проемы восьмерика подчеркнуты барочными наличниками с гребешковыми сандриками. Прямоугольные окна четверика украшены плоскими ленточными наличниками с замковым камнем, характерными для архитектуры позднего барокко.

Лестница в помещения второго и третьего этажей расположена в толще западной стены и освещена через небольшое арочное окно, расположенное в южной стене. Окно устроено в арочной нише, обрамлено ленточным наличником с декоративными элементами в виде кистей и подчеркнуто подоконной полочкой. Подобное окно прорезает также юго-восточную грань восьмерика. Арочный проем въездных ворот фланкирован лопатками, обработанными на первом этаже горизонтальной рустовкой. Центр арки ворот подчеркнут дугообразным сандриком и отмечен прямоугольной нишей, где находилась икона.

Ограда — как пост и молитва

Свято-Троицкий монастырь обнесен каменной оградой, защищавшей его обитателей как от опасностей, так и от соблазнов. Известный религиозный писатель и проповедник XII века, епископ Кирилл Туровский истолковывал ограду как пост и молитву. Устроенные в ограде въездные врата ассоциировались с тесными вратами спасения, которыми «многие поищут войти, и не возмогут».

Церковь Святого Великомученика Феодора Стратилата, поставленная над вратами, подчеркивает их сакральное значение и выражает идею божественного покровительства. Строение относится к достаточно редким на территории Чувашии шатровым храмам. Появившийся в XVI веке каменный шатровый храм — уникальное явление русской архитектуры. В 1653 году во время раскола в Русской Церкви этот тип храма, как атрибут старой веры, был запрещен.

Возникает вопрос, как могли построить в Чебоксарах в 1759 году каменную шатровую церковь Феодора Стратилата? Ответом на это могло быть то, что в некоторых документах датой постройки называется 1600 год. Однако в это время Свято-Троицкий монастырь был деревянным. Судя по гравюре из книги голландского путешественника Н. Витсена, город в XVII веке был полностью деревянным, а на обнесенной деревянными стенами территории монастыря находились две деревянные пятиглавые церкви и шатровая колокольня.

Возможно, самая древняя церковь

Вместе с тем история свидетельствует, что исходя из сакрального значения монастырских ворот, они нередко строились в камне, даже если сама ограда обители была деревянной. Здесь есть над чем подумать и поработать исследователям. Если это произошло в Свято-Троицком монастыре, то церковь Феодора Стратилата — самый древний, сохранившийся памятник зодчества на территории Чувашии.

Строение, несмотря на небольшие размеры, воспринимается монументальным произведением. Этому способствуют выверенные пропорции всего объема, а также шатровое завершение храма.

После закрытия монастыря здание использовалось под размещение различных организаций и учреждений. Многие годы здесь располагалась Чебоксарская производственно-техническая группа подводных работ. В 1990-е годы происходит массовое возвращение верующим порушенных святынь, в том числе и строений обители. В 1993 году Свято-Троицкий мужской монастырь возобновил свою деятельность. Началось возрождение как монашеской жизни, так и искаженных и утраченных строений — памятников истории и культуры.

Исторический облик, планировка и элементы архитектурного декора фасадов надвратного храма в основном сохранились без изменения. Вместе с тем нижняя часть здания в 1978 году в ходе подготовки зоны затопления Чебоксарского водохранилища была засыпана. Арочный проем ворот был заложен, и в нем устроено помещение. В связи с тем, что верхняя отметка земли оказалась выше уровня горизонтальной гидроизоляции, наблюдается увлажнение стен.

В последние годы выполнены масштабные работы по реставрации фасадов и интерьеров древнего храма. В 2017 году завершилась уникальная роспись стен в традициях древнерусских мастеров. Строение, не используемое с середины 1990-х годов (после выселения Чебоксарской производственно-технической группы подводных работ), обрело новую жизнь и стало украшением монастырского комплекса.

Архимандрит Василий (Паскье), с 2009 года наместник Чебоксарского Свято-Троицкого мужского монастыря, полагает, что старинные ворота в нижнем ярусе надвратной церкви Феодора Стратилата необходимо в ближайшее время восстановить. Вопрос это далеко не простой, он связан с разработкой проекта, выполнением значительных объемов земляных работ, устройством водоотвода и так далее. Хочется надеяться, что намеченное, при поддержке государства и благодетелей, будет реализовано, и ценнейший памятник зодчества федерального значения обретет первозданный облик, а святая обитель — исторические «врата».

Николай Муратов

Фото: Многое пережил монастырь за свою более чем четырехвековую историю.