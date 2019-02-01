Чувашское книжное издательство при участии Чебоксарской епархии и Российского библейского общества выпустило в свет «Библейские рассказы. Библи калав?сем». Книга, основанная на сюжетах из Священного писания, в республике издается во второй раз. Впервые она была напечатана в 1998 году, ее до сих пор читают в семьях и воскресных школах. В отличие от этого издания, новое богато иллюстрировано, дополнено и его содержание.

Над новой книгой трудилась команда настоящих специалистов своего дела. Работа велась под непосредственным руководством епископа Мариинско-Посадского Игнатия, викария Чебоксарской епархии.

«Библейские рассказы» изданы на двух языках — русском и чувашском. Когда к чтению вечной и главной книги приступает ребенок, особенно важно, насколько доступен стиль изложения. Истории из Ветхого и Нового заветов аккуратно, со вниманием к детскому возрасту, понятно и прозрачно изложила Анна Твердовская. Каждый из этих текстов на чувашском языке пересказала замечательная детская писательница и переводчик Библии Ева Лисина.

Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский: «Детская душа с первых дней жизни впитывает все, что видит или слышит, и главная задача родителей — не пропустить это время и преподать ребенку самое главное — азы христианского учения. Именно поэтому с раннего возраста необходимо читать и изучать Библию. А для того, чтобы чтение стало более понятным и интересным для детей, была выпущена эта книга».

Иллюстрации к Ветхозаветным сюжетам созданы Иваном Александровым, художником, который расписывал храмы в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Чебоксарах и Чувашской Республике. Евангельские истории: Благовещение Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, бегство в Египет, Крещение Господне и другие представлены в фотографиях, на которых запечатлены фрески из храмов Чувашии.

Один из разделов издания знакомит с главными православными святынями епархии. Среди них старинные иконы из Введенского собора, монастырей и храмов Чебоксар, Алатыря, Цивильска, Порецкого района, образа, хранящиеся в Чувашском государственном художественном музее. О них юным читателям рассказывает авторитетный искусствовед в области православия Антонина Мордвинова. Разглядывая эти иллюстрации, читатель получает приглашение посетить церкви и музеи, чтобы своими глазами увидеть православные святыни края.

Чтения библейских текстов недостаточно для того, чтобы стать православным христианином. Существенным дополнением к сборнику Библейских рассказов стали три главных молитвы, которые каждый верующий должен знать наизусть. Подробное их толкование написал иерей Максим Подшибякин, клирик Чебоксарского храма во имя иконы Божией Матери «Взыскание погибших». И молитвы, и толкования, также как и весь текст сборника, переведены на чувашский язык.

Высокая оценка книги прозвучала на презентации. Представитель Российского Библейского общества Татьяна Вавилова отметила, что это одно из наиболее достойных изданий Священного Писания.

Выйдя к микрофону, богословский редактор, епископ Мариинско-Посадский Игнатий (Суранов), викарий Чебоксарской епархии, вспомнил свое детство. Главной и самой любимой книгой, определившей его судьбу, для него стал Закон Божий и библейские рассказы. Бережно прижимая к себе зачитанный томик, Владыка благословил новинку Чувашского издательства: «Эта книга поможет родителям в православном духе воспитать своих детей».

Редактор православного сборника, генеральный директор Чувашского книжного издательства Светлана Каликова высказала пожелание: «Библейские рассказы» могут стать прекрасным подарком детям на новогодний и рождественский праздники». С подарков и началась жизнь этого издания. Уже во время презентации Российское библейское общество передало 100 экземпляров в дар организациям социального обслуживания. 50 книг, выкупленных депутатом Государственного Совета Чувашии Еленой Бадаевой, отправились в воскресные школы.

Зинаида Паршагина