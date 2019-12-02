Сегодня — День Конституции Российской Федерации

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников Российской Федерации – Днем Конституции!

12 декабря 1993 года был принят Основной закон нашей страны, который провозгласил высшей ценностью человека, а его права и свободы — неизменными приоритетами государства.

За эти годы Россия продвинулась далеко вперед по пути строительства демократического правового государства и укрепления общественно-политической стабильности. Основой динамичного развития и успешного решения социально-экономических задач стал доверительный диалог между властью и гражданским обществом.

Все вместе, опираясь на принципы Конституции, мы строим наше общее будущее, стремимся изменить качество жизни людей в стране и регионах к лучшему. И сегодня мы по праву гордимся великой державой — нашей любимой Российской Федерацией!

Убежден, что каждый из нас будет работать с максимальной самоотдачей на благо нашего любимого Отечества.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в созидательном труде и уверенности в завтрашнем дне!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев